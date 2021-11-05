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3 طلبات لتشافي قبل أول مباراة له مع برشلونة

Soccer Football - Club World Cup - Quarter Final - Monterrey v Al Sadd SC - Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar - December 14, 2019 Al-Sadd coach Xavi reacts REUTERS/Kai Pfaffenbach
تشافي سيوقع عقدا مع برشلونة يمتد إلى عام 2024 (رويترز)
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202104:48 PM (مكة المكرمة)

وضع المدرب الجديد لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز 3 مطالب أمام إدارة الفريق حتى قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد معه، وأصرّ على تحقيق رغباته لضمان انطلاقة مثالية مع الفريق.

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) المقربة من النادي الكتالوني أن تشافي أصرّ على إعادة هيكلة الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل الإصابات المتكررة وفقدان خدمات العديد من اللاعبين بسبب ابتعادهم فترات طويلة عن الملاعب.

واشترط تشافي أيضا أن يستعين بالجهاز المعاون الذي عمل معه في السد القطري، وأوضحت الصحيفة أن الجهاز يضم 7 أعضاء بينهم مدرب مساعد، ومعدّ بدني، ومتخصص في العلاج الطبيعي، ومحللو مباريات.

ويتعلق الطلب الثالث لتشافي بسوق الانتقالات المقبلة، حيث يصر على التعاقد مع جناح مهاجم لتعويض الفرنسي عثمان ديمبيلي، وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ هو أبرز المرشحين لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

ويتوقع أن يمتد عقد تشافي مع برشلونة حتى 2024، وسيستفيد من فترة التوقف الدولي المقبلة للاستعداد جيدا لأول مباراة له مع الفريق لدى استضافته نادي إسبانيول في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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