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كرة قدم

لماذا تطارد الإصابات ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان أكثر من برشلونة؟

Champions League - Group A - Paris St Germain v Manchester City
ميسي خلف حائط الصد مع سان جيرمان (رويترز)
5/11/2021

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان -اليوم الجمعة- إن المهاجم ليونيل ميسي سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة بوردو في الدوري الفرنسي لكرة القدم غدا السبت بسبب الإصابة، لكنه قد يشارك مع الأرجنتين الشهر الجاري في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال سان جيرمان إن ميسي (34 عاما) الذي انضم من برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة، لا يزال يتعافى من ألم في "ركبته وعضلات الفخذ الخلفية"، وقد غاب أيضا عن التعادل 2-2 مع لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

ميسي لن يشارك مع سان جيرمان

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين "غدا لن يكون متاحا للعب مع الفريق. سنرى ما إذا كان بإمكانه السفر للعب مع منتخب بلاده. نتمنى أن يشارك مع الأرجنتين ثم يعود لنا في جاهزية تامة".

وستنتقل الأرجنتين لمواجهة أوروغواي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، قبل استضافة البرازيل بعدها بـ4 أيام.

وتتأخر الأرجنتين صاحبة المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة.

وخاض ميسي بداية محبطة لمسيرته مع باريس سان جيرمان، حيث شارك في 8 مباريات فقط في كافة المسابقات.

إصابات قليلة مع برشلونة

ورغم أن ميسي كان قليل الإصابات في برشلونة، فإنه دائم التعرض لها منذ قدومه إلى سان جيرمان، مما جعله يغيب عن العديد من المباريات، إضافة إلى أنه لم يحالفه التوفيق مع الفريق الباريسي سوى أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وينتظر جمهور سان جيرمان أن يشاهدوا ميسي الذي لطالما صال وجال وسجل الأهداف مع برشلونة، بعد أن يستعيد كامل لياقته الفنية والبدنية.

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، متقدما بفارق 8 نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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