تباينت الأراء بشأن عودة تشافي هيرنانديز المتوقعة إلى نادي برشلونة مدربا، ومدى النجاح الذي سيحققه، في ظل الأزمات الكبيرة والكبوة التي يعانيها الفريق الكتالوني.

وأعلن نادي السد القطري -اليوم الجمعة- رحيل مدربه الإسباني تشافي ليتولى إدارة نادي برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل قبل أيام بسبب تراجع نتائج الفريق.

وفور إعلان السد رحيل تشافي، بدأت التوقعات والتحليلات الرياضية بشأن ما سيقدمه وسيضيفه النجم الإسباني لبرشلونة، ومدى قدرته على السيطرة على غرفة تغيير الملابس والتعامل مع النجوم، وحُسن توظيفه للاعبين.

غوارديولا واثق من نجاح تشافي

وكان المدرب الإسباني بيب غوارديولا من أكثر المتفائلين بنجاح مواطنه ولاعبه السابق، وقال عن تدريبه برشلونة "كل التوفيق لتشافي. أنا واثق بأنه سيقوم بعمل ممتاز"، وذلك بعد أيام من تصريح سابق له قال فيه "إن خبرات تشافي التدريبية الآن أكبر من خبرته عندما تولى تدريب برشلونة".

وعلّق لاعب المنتخب القطري علي فريدون على رحيل تشافي عن السد، قائلا في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن رحيل تشافي خسارة لرياضتنا بشكل عام ولمجال كرة القدم بشكل خاص، الكل استفاد من وجود هذا الشخص سواء حين كان لاعبا ومدربا.

وأضاف فريدون أن الفكر والرؤية اللذين قدمهما تشافي للكرة القطرية أسهما إسهاما كبيرا في فوز المنتخب في بطولة كأس أمم آسيا، وأنه أسهم بدور كبير في تطور اللاعبين بوجه عام، "تشافي يعدّ جزءا مهما في تاريخ كرة القدم".

عودة تيكي تاكا إلى برشلونة

من ناحيته، كتب المحلل الرياضي محمد عواد "يوما ما، قال مانويل بيليغريني تيكي تاكا إن برشلونة ستنتهي برحيل تشافي، وقد صدق بذلك نسبيا. الآن عاد مستر تيكي تاكا، فهل تعود بهجة الأسلوب؟".

أما المذيع الرياضي الإسباني ألبيرتو بيريز، فرأى أن مجيء تشافي بالدرجة الأولى لتغيير كل المناخ السلبي الذي يحيط ببرشلونة، قائلا "إنه شيء كبير، ستكون هذه الحماسة نقطة انطلاق، ولكن عندما تمر بعض المباريات، سنعرف حقًا ما يمكنه فعله مع هذا الفريق".

تشافي سيدمر تاريخه مع برشلونة

بدوره، رأى الصحفي الرياضي المصري "كابتن ماجد" أن تشافي اتخذ قرارا من الممكن أن يدمّر مسيرته التدريبية في أوروبا، لأنه ذهب إلى برشلونة في الوقت الخاطئ، وفق تحليله.

وبدا أحد الصحفيين الرياضيين من كينيا أكثر تفاؤلا من سابقه، إذ استعرض أرقام المدرب الإسباني مع نادي السد، معلقا عليها "يغادر تشافي بعد أن قاد العملاق القطري إلى تحقيق الثلاثية المحلية الموسم الماضي، والآن ينتظره اختبار رائع على أرضه في إسبانيا".

