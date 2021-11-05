احتفل نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو بذكرى أول أهدافه التي سجلها مع فريق ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك رونالدينيو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" (Instagram) أمس الخميس، بصور ومقطع فيديو خاص من المدرجات للحظة تسجيله أول أهدافه مع ميلان في تشامبيونزليغ، والذي جاء في شباك ريال مدريد والحارس الإسباني إيكر كاسياس من ركلة جزاء.

وكتب النجم البرازيلي السابق على الفيديو وذكريات تلك الليلة "من هدفي الأول للأبطال بقميص ميلان، كنت محظوظًا بالتسجيل في مباراة صعبة ضد ريال مدريد على أرضنا. لحظة خاصة للغاية، وأكثر من ذلك بكثير رؤيته من المدرجات".

وحظي الفيديو والصور بقرابة 2 مليون إعجاب من متابعي رونالدينيو وعشاقه على إنستغرام.

يذكر أن رونالدينيو لعب بقميص الميلان بين عامي 2008 و2011 بعد قدومه من نادي برشلونة الإسباني، وقبل انتقاله إلى أتلتيكو منييرو البرازيلي.