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حكم نهائي الأبطال 2016 يعترف: منحت هدفا غير شرعي لريال مدريد وحاولت تعويض أتلتيكو مدريد

Real Madrid v Club Atletico de Madrid - UEFA Champions League Final MILAN, ITALY - MAY 28: Sergio Ramos of Real Madrid argues with referee Mark Clattenburg during the UEFA Champions League Final match between Real Madrid and Club Atletico de Madrid at Stadio Giuseppe Meazza on May 28, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
راموس يجادل الحكم غلاتنبرغ خلال نهائي دوري الأبطال 2016 (غيتي)
5/11/2021

اعترف الحكم الإنجليزي المعتزل مارك كلاتنبيرغ بأنه احتسب هدفا غير شرعي لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016، وأكد أنه حاول تعويض أتلتيكو مدريد على هذا الخطأ.

وجمع النهائي بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد بملعب سانسيرو في ميلانو الإيطالية، وانتهى بفوز النادي الملكي بركلات الترجيح بعدد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وسجل سيرخيو راموس هدف التقدم للريال في الدقيقة 15، ولكن الحكم الإنجليزي قال في تصريحات جديدة إن الهدف لم يكن ليحتسب لأن راموس كان في موقف تسلسل بعد تلقي الكرة من زميله غاريث بيل، وأشار إلى أنه لم يستطع التواصل مع الحكم المساعد للتأكد من اللقطة.

وأضاف كلاتنبيرغ، في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، "لاحظت أن بيل لمس الكرة مما سهل على راموس تسجيل الهدف من موقع تسلل. سألت مساعدي إذا كانت هناك تلك اللمسة من بيل بعد الركلة الحرة. لم أستطع التواصل معه وكنت مضطرا لاستئناف المباراة. بعدها تواصل معي المساعد وأخبرني أن الميكروفون وسماعات الرأس قد توقفت عن العمل في ذلك الوقت. كنت مرتبكا للغاية. كان قرارا صعبا للغاية".

وأشار الحكم الإنجليزي إلى أنه منح أتلتيكو مدريد ركلة جزاء في وقت لاحق في محاولة لتعويضهم عن قراره الخاطئ باحتساب هدف راموس، وقال "كنت محظوظا جدا في ذلك النهائي، لأنني كنت أمام ركلة جزاء يمكن احتسابها أو التغاضي عنها بنسبة 50%. كان توريس متقدما بشكل واضح على بيبي، وكان هناك خطأ. هل كان هناك خطأ حقا؟ كان الأمر مرتبطا بتقديري الشخصي وقد صفرت لأن الأمر أعاد التوازن بين الفريقين" بعد قرار احتساب الهدف الأول.

ولم يخف الحكم فرحته بعد إهدار المهاجم أنطوان غريزمان لركلة الجزاء لأن المشجعين سينسون خطأه وسيركزون على ركلة الجزاء المهدرة، وقال "سدد غريزمان الكرة وضرب العارضة، فقلت: هذا رائع، إنه يومي، إنه يوم مثالي للحكم. أتلتيكو ​​كانت لديهم الفرصة للتعادل بعد هدف التسلل وقد أخطأوا. والآن لن يستطيعوا إلقاء اللوم عليّ لأن غريزمان أتيحت له فرصة التسجيل".

وكان تتويج ريال مدريد بذلك النهائي بداية سيطرة من الفريق الذي كان يدربه زين الدين زيدان، حيث توج بالبطولة في 3 مواسم متتالية عززت رصيد النادي في مقدمة الفرق الأكثر تتويجا باللقب بـ13 لقبا.

المصدر : ماركا

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