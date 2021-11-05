غوارديولا يخاف رونالدو ويقلل من مواجهة مانشستر يونايتد وسولشار يخشى تكرار فضيحة ليفربول

رفض بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي -اليوم الجمعة- الانجراف وراء الضجيج المحيط بقمة مانشستر أمام يونايتد غدا السبت، قائلا إنها مواجهة خاصة للجماهير لكنها ليست مثل خوض مباراة في قبل النهائي أو النهائي.

وسينتقل سيتي إلى أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت، حيث يتقدم فريق غوارديولا بفارق 3 نقاط عن منافسه بعد 10 جولات.

في مواجهة مانشستر يونايتد

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه المباراة الأهم له، قال غوارديولا "لا أعتقد ذلك، ربما لبعض الناس. نحاول جعل كل مباراة مهمة، بالطبع مباريات القمة مهمة لكثير من الأسباب العاطفية لكننا نريد تحقيق النتائج نفسها، وفي النهاية إنها ليست مباراة نهائية أو في قبل النهائي".

وأضاف "يمكنني تخيل أهمية المباراة للفريقين، لكن علينا التحلي بالهدوء لمعرفة ما ينبغي أن نفعله وتقديم أقصى ما لدينا، ولا يوجد أكثر من ذلك".

وتعافى سيتي من الخسارة 0-2 على أرضه أمام كريستال بالاس في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع الحالي بفوزه الكبير 4-1 على كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف غوارديولا أن سيتي يمكنه التأقلم مع اللعب من دون مهاجم صريح، ويملك ما يكفي من لاعبين لتسجيل الأهداف وسط انتقادات عن معاناة حامل اللقب من دون مهاجم من الطراز العالمي.

وقال المدرب الإسباني "يجب الثقة قليلا بعدد الأهداف التي سجلناها العام الماضي من دون مهاجم في ظل غياب سيرجيو (أغويرو) بسبب الإصابة. ربما في المستقبل يمكننا شراء مهاجم مناسب يسجل الأهداف، من يدري؟".

وسجل سيتي صاحب المركز الثالث 20 هدفا في الدوري الممتاز هذا الموسم، أقل بـ9 أهداف من ليفربول صاحب المركز الثاني، وبـ6 عن تشلسي المتصدر.

غوارديولا يخاف رونالدو

وفاز أولي جونار سولشار مدرب يونايتد بـ4 من 8 مواجهات مع غوارديولا في المسابقات كافة، وأشار المدرب الإسباني إلى أكثر ما يخشاه في مواجهة يونايتد بقوله إن وجود المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جعل المنافس أقوى.

وقال "تحسن الفريق بوجود رونالدو، لقد حققوا نتائج جيدة أمامنا. يتمتع بقوة بدنية لا تصدق، هجوم يونايتد يملك القدرة على الفوز بالمباريات؛ يركضون جيدا في الخلف خاصة عندما يمتلك (لاعب الوسط برونو) فرنانديز الكرة".

سولشار يأسف على غياب فاران

وفي المقابل، قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن المدافع الفرنسي رفائيل فاران أصبح عنصرا مؤثرا في الفريق وغيابه مدة تصل إلى 5 أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية يمثل ضربة قوية للفريق.

وعاد فاران -الذي انتقل إلى يونايتد مقابل نحو 34 مليون جنيه إسترليني (45.76 مليون دولار) من ريال مدريد في فترة الانتقالات الأخيرة- إلى الفريق عقب إصابته في الفخذ خلال الفوز 3-0 على ملعب توتنهام يوم السبت الماضي.

لكنه عانى من مشكلة أخرى في الشوط الأول من تعادل يونايتد 2-2 في أتلانتا بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

حان وقت جرعة السعادة الليفربولية قبل النوم 😍 استمتعوا بأداء🖐️نجوم من الريدز في أبرز لقطات الانتصار الكبير وثلاثية الملك المذهلة ❤️#يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/WZTx1yjJPS — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 24, 2021

ماذا لو تكررت فضيحة ليفربول؟

ويخشى مدرب مانشستر يونايتد أن يتسبب غياب فاران في خلل كبير في دفاع الفريق يؤدي إلى هزيمة مذلّة مثل التي لحقت به على ملعب أولد ترافورد أمام ليفربول (0-5) بالجولة التاسعة للبريميرليغ، بخاصة أن هزيمة جديدة مثل التي وقعت أمام ليفربول قد تعني رحيل سولشار عن الفريق الذي يعاني من تذبذب النتائج رغم ضمّه كوكبة من النجوم يتقدمهم رونالدو.

وقال سولشار للصحفيين قبل استضافة مانشستر سيتي "مع التقدم التقني الحالي نتوقع غيابه عن الفريق 4 أو 5 أسابيع؛ إنها ضربة قوية. رفائيل بات عنصرا مؤثرا في الفريق حقا".

وأضاف "إريك بيلي شارك في المباراة الأخيرة وكان رائعا، ولذلك نحن نملك تشكيلة كبيرة ويمكننا التأقلم مع الغيابات".

وقد يخوض سولشار المباراة أيضا من دون قلب الدفاع فيكتور ليندلوف الذي يعاني من إصابة تعرض لها خلال التدريب.

وأضاف المدرب النرويجي "لا يزال هناك شك بشأن مشاركته، لكن أتمنى أن يعود غدا ويقول إنه جاهز، أتوقع جاهزيته لكنني لا أسطيع أن أعدكم بذلك".

وقال سولشار عن فوز فريقه 2-0 في مارس/آذار 2020 "إنها مباراة خاصة، آخر مباراة خضنا فيها القمة بحضور جماهير في الملعب؛ كانت الأجواء رائعة ومثيرة، الجميع لا يزال يتذكر هذه المباراة أكثر من المباريات التالية التي كانت من دون جماهير بسبب كوفيد-19".