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بطاقات حمراء وهدف عكسي بأول فوز لتوتنهام بقيادة كونتي وروما يفشل في الثأر

Europa Conference League - Group G - Tottenham Hotspur v Vitesse Arnhem
جاكوب راسموسن يسجل في مرماه الهدف الثالث لتوتنهام (رويترز)
4/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202101:39 AM (مكة المكرمة)

نجح توتنهام الإنجليزي في الفوز على ضيفه فيتيس أرنهيم الهولندي 3-2، في الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة من دوري المؤتمر الأوروبي، بينما فشل روما الإيطالي في الثأر من بودو غليمت النرويجي وتعادل معه 2-2.

وحقق توتنهام فوزه في أول مباراة له تحت قيادة مديره الفني الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي نونو سبيرتو سانتو الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد صفر-3 في المرحلة الماضية من الدوري الإنجليزي.

إثارة بين توتنهام وأرنهيم

وتقدم توتنهام عن طريق نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة 14، قبل أن يضيف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 31، سجل جاكوب راسموسن لاعب فيتيس هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لصالح توتنهام.

وفي الدقيقة 32، نجح اللاعب ذاته في تسجيل هدف لصالح فريقه، قبل أن يسجل ماتوش بيرو هدفا آخر للفريق الهولندي في الدقيقة 42.

3 كروت حمراء

وشهدت المباراة طرد 3 لاعبين، واحد من توتنهام هو الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 59، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، واثنين من فيتيس وهما دانيلو دوخي في الدقيقة 81 بعد تعرضه للإنذار الثاني، وماركوس شوبيرت في الدقيقة 84 ببطاقة حمراء مباشرة.

وعزز توتنهام آماله في التقدم في البطولة، حيث قفز إلى المركز الثاني في المجموعة بـ7 نقاط، متأخرا بـ3 نقاط عن ستاد رين المتصدر الذي فاز 1-0 على مورا السلوفيني.

تعادل روما

وفي المجموعة الثالثة، انتزع روما تعادلا صعبا من ضيفه بودو غليمت النرويجي 2-2.

ولم ينجح فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تعويض الخسارة المذلة 1-6 التي تلقاها على يد نفس الفريق في مباراة الجولة الثالثة، مكتفيا بالتعادل ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بودو غليمت.

وتقدم الفريق النرويجي عن طريق أولا سولباكين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل ستيفان شعراوي هدف التعادل لروما في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 66، سجل إيرك بوتيم الهدف الثاني لبودو غليمت، قبل أن يدرك روجر إيبانيز التعادل مجددا لروما في الدقيقة 84.

وكانت منافسات الجولة الثالثة في المجموعة ذاتها قد افتتحت بمباراة شهدت فوز زوريا لوجانسك الأوكراني على ضيفه سيسكا صوفيا البلغاري 2-0.

المصدر : رويترز

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