Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

تشافي يرحل عن السد القطري لتدريب نادي برشلونة

Club World Cup - Fifth Place Play-off - Al Sadd SC v Esperance de Tunis
تشافي سيوقع عقدا مع برشلونة إلى غاية 2024 (رويترز)
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202104:54 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي السد القطري اليوم الجمعة رحيل مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز ليتولى إدارة نادي برشلونة خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل قبل أيام بسبب تراجع نتائج الفريق.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي السد تركي العلي إن إدارة الفريق وافقت على انتقال تشافي إلى برشلونة بعد دفع النادي الكتالوني قيمة الشرط الجزائي المحدد في عقد تشافي.

وأضاف العلي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لنادي السد "اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلا، تشافي يعتبر جزءا مهما من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وأشار إلى أن تشافي أبلغ إدارة السد في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة "في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه". وأضاف "سيبقى تشافي وعائلته محل ترحيب في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة".

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن تشافي سيوقع عقدا مع برشلونة يمتد إلى عام 2024، وسيتم تقديمه رسميا يوم غد السبت.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

Lionel Messi holds an FC Barcelona press conference Soccer Football - Lionel Messi holds an FC Barcelona press conference - 1899 Auditorium, Camp Nou, Barcelona, Spain - August 8, 2021 Lionel Messi during the press conference REUTERS/Albert Gea

معضلة أخرى لبرشلونة بسبب رحيل ميسي

يواجه نادي برشلونة معضلة جديدة بسبب تداعيات رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الفريق قبل أشهر، ودخل مجلس الإدارة في سباق مع الزمن لإيجاد الحل المناسب.

Published On 5/11/2021
Barcelona unveil new coach Ronald Koeman

بعد النتائج السيئة.. برشلونة يقيل المدرب كومان

أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة الهولندي رونالد كومان من منصب المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام مضيفه رايو فاليكانو 0-1 أمس الأربعاء، في الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Published On 28/10/2021
كومبو ميسي ورنالدو (مواقع التواصل)

رحيل ميسي ورونالدو عن برشلونة وريال مدريد.. المسار نفسه والخيبات ذاتها

كان رحيل رونالدو عن ريال مدريد حدثا زلزاليا، وهو حدث بدأ الفريق للتو بالتعافي منه، لكن اللافت هو كيف أن برشلونة -بعد رحيل ميسي عن النادي- يسير على المسار نفسه الذي اتبعه الريال عقب رحيل “الدون”.

Published On 29/10/2021
LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves

أغويرو يطمئن الجماهير برسالة مصورة وبرشلونة يعلن إصابة ديمبلي مجددا

في الوقت الذي وجه النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو رسالة خاصة لجماهير نادي برشلونة، ليطمئنهم على صحته، أعلن النادي الكتالوني عن إصابات جديدة في صفوفه منهم عثمان ديمبلي العائد منذ أيام من الإصابة.

Published On 4/11/2021
المزيد من كرة قدم

غوارديولا يخاف رونالدو ويقلل من مواجهة مانشستر يونايتد وسولشار يخشى تكرار فضيحة ليفربول

لماذا تطارد الإصابات ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان أكثر من برشلونة؟

Champions League - Group A - Paris St Germain v Manchester City

بفيديو خاص من المدرجات.. رونالدينيو يحتفل بذكرى أول أهدافه مع ميلان بدوري الأبطال

غوارديولا أكثر الواثقين.. رياضيون ومحللون يتوقعون مستقبل تشافي مع برشلونة

الأكثر قراءة

عائلة فلسطينية تُسلّم تركيا "أمانة" تركها ضابط عثماني منذ الحرب العالمية الأولى

مفاجأة.. قرداحي يعتبر سلاح حزب الله غير مشروع و"إم بي سي" كرّمته قبل أسابيع

يستضيفه بايدن.. دعوة دولة عربية واحدة لمؤتمر عالمي حول الديمقراطية

Tulsa Commemorates 100th Anniversary Of Tulsa Race Massacre

وسط غموض في مآلات الأزمة.. ميقاتي لن يدعو لجلسة حكومية قبل اسقالة قرداحي وحزب الله يرفض رحيله

Lebanese Information Minister George Kordahi arrives to meet with Maronite Patriarch Bechara Boutros Al-Rai in Bkerke