أعلن نادي السد القطري اليوم الجمعة رحيل مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز ليتولى إدارة نادي برشلونة خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل قبل أيام بسبب تراجع نتائج الفريق.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي السد تركي العلي إن إدارة الفريق وافقت على انتقال تشافي إلى برشلونة بعد دفع النادي الكتالوني قيمة الشرط الجزائي المحدد في عقد تشافي.

وأضاف العلي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لنادي السد "اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلا، تشافي يعتبر جزءا مهما من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

تركي العلي : وافقت ادارة #السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة .. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلاً، تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ #السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة.#السد #قطر pic.twitter.com/m1Fsv0It8i — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

وأشار إلى أن تشافي أبلغ إدارة السد في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة "في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه". وأضاف "سيبقى تشافي وعائلته محل ترحيب في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة".

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن تشافي سيوقع عقدا مع برشلونة يمتد إلى عام 2024، وسيتم تقديمه رسميا يوم غد السبت.