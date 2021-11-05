قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة إن إيدن هازارد غير سعيد ببقائه على مقاعد البدلاء ويستحق اللعب، لكن الدولي البلجيكي لا يمكن أن يضمن مكانا في التشكيلة الأساسية.

وشارك هازارد (30 عاما) بديلا في آخر 8 مباريات وهو ما تسبب في إحباط مهاجم تشلسي السابق الذي انضم إلى ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو (138 مليون دولار) في يونيو/حزيران 2019.

هازارد غير سعيد في ريال مدريد

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة رايو فايكانو في الدوري الإسباني لكرة القدم غدا السبت "هازارد غير سعيد. إنه يملك الموهبة، ويتدرب جيدا، وملتزم تماما، ويستحق اللعب".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد لكنه خاض مباراة أقل، في حين يحتل رايو المركز السادس برصيد 20 نقطة.

وأضاف المدرب الإيطالي "هازارد سيشارك في بعض الدقائق ومن البداية سأفكر في ذلك. إذا حافظ على ثقته بنفسه ستكون لديه فرصة، يمكن أن يكون ذلك غدا أو لا يمكن، المهم أنه نشط وملتزم".

وتابع "أشعر بمعاناته لأنه من السهل ترك لاعب غير محترف على مقاعد البدلاء، لكن هذا اللاعب ليست هذه حالته".

موقف غاريث بيل

المهاجم غاريث بيل عاد للتدريبات بعد غيابه شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ولن ينضم إلى التشكيلة أمام رايو لكن اللاعب البالغ عمره 32 عاما استدعي للمشاركة مع منتخب ويلز.

وقال أنشيلوتي "بيل تدرّب اليوم لكنه لن يلعب أمام رايو. سينضم إلى منتخب بلاده، وسيقيّمون حالته وقدرته على اللعب، وهذا يعتمد على مدى شعور اللاعب بجاهزيته".