ويستهام يهدر الفوز الرابع وثنائية سليماني تقود ليون لثمن نهائي الدوري الأوروبي

أهدر ويستهام يونايتد نقاطا لأول مرة في الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم بعدما أحرز توماس سوتشيك هدفا عكسيا ليتعادل 2-2 على ملعب جنك البلجيكي، ويحرم النادي الإنجليزي من انتصاره الرابع على التوالي في المجموعة الثامنة اليوم الخميس.

وبدا أن ثنائية الجزائري سعيد بن رحمة في الشوط الثاني ضمنت تأهل ويستهام إلى ثمن نهائي البطولة قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات، لكن محاولة سوتشيك لإبعاد الخطورة على مرمى فريقه بضربة رأس تجاوزت زميله الحارس ألفونس أريولا وسكنت شباكه في الدقيقة 87.

ولا يزال النادي اللندني متأكدا من مواصلة مشواره في الدوري الأوروبي في العام الجديد حيث يتصدر المجموعة بـ10 نقاط من 4 مباريات.

ويملك جنك 4 نقاط متساويا مع رابيد فيينا ودينامو زغرب قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم.

وسيضمن فوز رابيد أو دينامو بالمباراة تأهل ويستهام إلى مرحلة خروج المغلوب.

تأهل ليون

وحجز أولمبيك ليون مقعده في ثمن النهائي بعد فوزه على سبارتا براغ 3-0، ليحقق انتصاره الرابع على التوالي في المجموعة الأولى.

وسجل الجزائري إسلام سليماني هدفين للنادي الفرنسي الذي بات الآن الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يهدر أي نقطة.