تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين المرشحين لجائزتي "لاعب الشهر" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المقدمة من البريميرليغ ورابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

ولعب صلاح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 4 مباريات مع ليفربول، سجل خلالها 5 أهداف من بينها ثلاثية "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه في الفريق.

صلاح يتصدر ترشيحات رابطة المحترفين

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الخميس- قائمة اللاعبين الـ6 المرشحين لجائزة الأفضل التي تصدرها نجم ليفربول محمد صلاح، وسيتم التصويت من خلالها للاعب الأفضل.

ويتنافس مع صلاح في القائمة كل من لاعب مانشستر سيتي الشاب فيل فودين، وظهيري تشلسي بن تشيلويل وريس جيمس، وديكلان رايس قائد وستهام يونايتد، بالإضافة إلى كونور غالاغير لاعب وسط كريستال بالاس.

🔵 Ben Chilwell

💜 Maxwel Cornet

🔷 Phil Foden

😇 Tino Livramento

🧤 Aaron Ramsdale

⚒ Declan Rice

🔴 Mohamed Salah

🦊 Youri Tielemans Who gets your vote for @EASPORTSFIFA Player of the Month? 🗳 https://t.co/OUCpT6PyHP | #PLAwards pic.twitter.com/afARDWHMKa — Premier League (@premierleague) November 4, 2021

رابطة البريميرليغ

بدوره، أعلن البريميرليغ هو الآخر -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- عن قائمة اللاعبين الـ8 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أكتوبر/تشرين الأول؛ حيث جاءت متشابهة إلى حد ما مع قائمة رابطة اللاعبين المحترفين، بتواجد كل من صلاح ورايس وبن تشيلويل وفودين.

جائزة جديدة ينافس عليها الملك المصري 🇪🇬👑 اختيار محمد صلاح ضمن القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في @premierleague لشهر أكتوبر 🙌 يُمكنك التصويت الآن لهداف الريدز 👇 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 4, 2021

أما بالنسبة لباقي قائمة البريميرليغ؛ فتواجد حارس مرمى أرسنال أرون رامسديل، ويوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي، وتينو ليفرامينتو مدافع ساوثهامبتون، وماكسويل كورني لاعب بيرنلي.

🆚 مانشستر سيتي ⚽🔥

🆚 واتفورد ⚽💫 بهدفه الخيالي أمام مانشستر سيتي وآخر مُذهل في شباك واتفورد.. @MoSalah ينافس على جائزة هدف شهر أكتوبر في @premierleague 🔴💪 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 4, 2021

واحتفى ليفربول بترشيح نجمه الأول للجائزتين، مطالبا جماهيره بالتصويت للملك المصري.