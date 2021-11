تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين المرشحين لجائزتي "لاعب الشهر" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المقدمة من البريميرليغ ورابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

ولعب صلاح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 4 مباريات مع ليفربول، سجل خلالها 5 أهداف من بينها ثلاثية "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه في الفريق.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الخميس- قائمة اللاعبين الـ6 المرشحين لجائزة الأفضل التي تصدرها نجم ليفربول محمد صلاح، وسيتم التصويت من خلالها للاعب الأفضل.

The nominees for the PFA Premier League Fans' Player of the Month for October!

🗳️ @MoSalah

🗳️ @_DeclanRice

🗳️ @PhilFoden

🗳️ @reecejames_24

🗳️ @BenChilwell

🗳️ Conor Gallagher

— Professional Footballers' Association (@PFA) November 4, 2021