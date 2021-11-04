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كرة قدم

محمد صلاح يتصدر المرشحين للفوز بجائزتي لاعب الشهر في البريميرليغ

Liverpool v Manchester City - Premier League
هدف صلاح المذهل في مرمى سيتي (غيتي)
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202108:02 PM (مكة المكرمة)

تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين المرشحين لجائزتي "لاعب الشهر" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المقدمة من البريميرليغ ورابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

ولعب صلاح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 4 مباريات مع ليفربول، سجل خلالها 5 أهداف من بينها ثلاثية "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه في الفريق.

صلاح يتصدر ترشيحات رابطة المحترفين

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الخميس- قائمة اللاعبين الـ6 المرشحين لجائزة الأفضل التي تصدرها نجم ليفربول محمد صلاح، وسيتم التصويت من خلالها للاعب الأفضل.

ويتنافس مع صلاح في القائمة كل من لاعب مانشستر سيتي الشاب فيل فودين، وظهيري تشلسي بن تشيلويل وريس جيمس، وديكلان رايس قائد وستهام يونايتد، بالإضافة إلى كونور غالاغير لاعب وسط كريستال بالاس.

رابطة البريميرليغ

بدوره، أعلن البريميرليغ هو الآخر -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- عن قائمة اللاعبين الـ8 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أكتوبر/تشرين الأول؛ حيث جاءت متشابهة إلى حد ما مع قائمة رابطة اللاعبين المحترفين، بتواجد كل من صلاح ورايس وبن تشيلويل وفودين.

أما بالنسبة لباقي قائمة البريميرليغ؛ فتواجد حارس مرمى أرسنال أرون رامسديل، ويوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي، وتينو ليفرامينتو مدافع ساوثهامبتون، وماكسويل كورني لاعب بيرنلي.

واحتفى ليفربول بترشيح نجمه الأول للجائزتين، مطالبا جماهيره بالتصويت للملك المصري.

المصدر : وكالة سند
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