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كرة قدم

فاران يعود إلى عيادة مانشستر يونايتد

فاران لم يعد إلى الفريق إلا بداية الأسبوع الجاري في مباراة توتنهام بعد إصابته في الفخذ أثناء وجوده مع منتخب فرنسا الشهر الماضي (غيتي)
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202112:36 PM (مكة المكرمة)

قال مانشستر يونايتد -أمس الأربعاء- إن مدافعه رافائيل فاران أصيب في عضلات الفخذ الخلفية في التعادل مع أتلانتا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أول أمس الثلاثاء، وسيغيب نحو شهر عن الملاعب.

وبدأ مدافع فرنسا البالغ من العمر 28 عاما أساسيا، لكنه استبدل في الشوط الأول.

ولم يعد فاران إلى الفريق إلا بداية الأسبوع الجاري خلال الانتصار 3-0 على توتنهام هوتسبير بعد إصابته في عضلات أعلى الفخذ في أثناء وجوده مع منتخب فرنسا الشهر الماضي.

وانتقل فاران إلى يونايتد مقابل 46.5 مليون دولار قادما من ريال مدريد هذا الصيف.

وتعادل يونايتد 2-2 مع أتلانتا بفضل هدفين من كريستيانو رونالدو، ويتصدر المجموعة السادسة بـ7 نقاط من 4 مباريات.

ويلتقي يونايتد جاره اللدود مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل قبل فترة التوقف الدولي.

المصدر : وكالات

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Published On 27/2/2021
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