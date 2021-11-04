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كرة قدم

طرد هاميلز المثير للجدل في ميزان قانون كرة القدم

Borussia Dortmund v AFC Ajax: Group C - UEFA Champions League
الالتحام الذي طرد بسببه هوملز (غيتي)
ناصر صادق
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202107:32 PM (مكة المكرمة)

أثارت لقطة طرد ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند -بعد تدخل غير عنيف أمام أياكس أمستردام- كثيرا من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، عقب مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي دورتموند -على موقع تويتر- تغريدة تضمنت علامات استفهام فقط لحظة احتساب خطأ على هوملز وطرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 29 من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز أياكس على مضيفه 3-1.

وتأمّل دورتموند في تغريدة أخرى أن يُلغى القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو "الفار" (VAR)، إلا أن الحكم الرئيسي أكده بعد المراجعة مع حكام غرفة الفار.

ورغم الطرد نجح دورتموند في التقدم على ملعبه في الدقيقة 37 بهدف سجله ماركو رويس من ضربة جزاء، لكنه انهار نتيجة النقص العددي في الشوط الثاني.

ماذا يقول قانون كرة القدم؟

وبناء على المادة 12 من قانون كرة القدم "الأخطاء وسوء السلوك"، فقد طرد الحكم هوملز، بسبب اللعب العنيف، حيث يقسم القانون المخالفات إلى 3 اقسام؛ وهي الإهمال ويستدعي احتساب مخالفة لكن دون أي قرار إداري (الإنذار والطرد)، والتهور الذي يستوجب احتساب مخالفة مع إشهار البطاقة الصفراء، وأخيرا استخدام قوة زائدة أو اللعب بطريقة عنيفة ويستوجب احتساب مخالفة مع الطرد المباشر.

ويوضح الفيديو أن هوملز انزلق لقطع الكرة واعتراض طريق منافسه الذي قفز قبل الالتحام بينهما، بل و"دهس" ساق هوملز، ثم حدث الالتحام وسقط على الأرض.

وقد يغفر للحكم قرار الطرد بناء على اللقطة الأولى، لكن لا يغفر له قراره بعد أن راجع حكم الفار ثم قام بطرد اللاعب الذي يصنف هجومه لقطع الكرة ضمن حالات الإهمال التي تستدعي احتساب مخالفة دون قرار إداري، أو اعتبارها ضمن نطاق التهور على أقصى تقدير، لكنها لا تستحق الطرد بأي حال من الأحوال.

مواقع التواصل ترفض الطرد

وتفاعلت حسابات رياضية على موقع تويتر، بنشر صور للقطة التي أثارت الجدل، موجهين تساؤلا للجماهير، عما إذا كان قرار الطرد صحيحا أم لا، حتى رغم العودة إلى الفار، واجماع معظم المتابعين على أنها لا تستحق الطرد، وأن الحكم والفار كانوا مثل الشاهد الذي لم ير شيئا.

وجاء الاستغراب من قرار الطرد، بسبب اللقطة التي بدا فيها المدافع الألماني وهو ينزلق محاولا قطع الكرة من أمام لاعب أياكس، إلا أن الأخير داس على قدم هوملز وسقط على الأرض، حيث ظهر كأنه تعرض لإصابة شديدة بعد عرقلة قوية.

وأبدت مغردة استياءها من القرار وغرابته، قائلة عن ذلك "لا يصدق! فكيف يؤكدون ذلك؟ لم يلمسه قط، فلماذا حتى (حكام) الفار استمروا في ارتكاب هذه الأخطاء الجسيمة؟"، فيما قال آخر "كان هذا قرارا صادما، واللقطة لا تستحق بطاقة حمراء على الإطلاق".

وفي السياق، اشتكى مغردون من سوء الحكام حتى في دوري أبطال أوروبا رغم وجود الفار، ووصف بعضهم قرار الطرد بـ"الكارثي"، فيما رأى آخرون أن الحادثة لا تستحق حتى بطاقة صفراء.

  • حكم دولي سابق

المصدر : الجزيرة + وكالة سند
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