كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن الشكل النهائي الذي سيكون عليه ملعبه التاريخي سانتياغو برنابيو.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على موقع تويتر، اليوم الخميس، مقطع فيديو من 4 دقائق، يظهر أبرز الإمكانيات والتطور الهائل، الذي حصل للملعب وشكله المنتظر والنهائي بعد فترة أعمال الترميم التي بدأت فيه منذ عام 2019.

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¡Así será el Santiago Bernabéu del siglo XXI!

⚙️ ¡No te pierdas el impresionante sistema de recogida y conservación del césped! pic.twitter.com/LAXNDv8FIw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2021

وتغنى ريال مدريد بالشكل الجديد، قائلا عن ملعبه: "سيكون هذا هو سانتياغو برنابيو في القرن الـ21!"، وذكرت تقارير سابقة أن الملعب الجديد سيستوعب 90 ألف مشجع، وسيتسع ليشمل 66 ألف متر مربع، حيث سيضم أماكن تجارية وترفيهية كبيرة، بتكلفة تصل إلى نحو نصف مليار يورو.

ووفق ما خطط له سابقا، فإن افتتاح الملعب الجديد كان سيتم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلا أن جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على سرعة وتيرة أعمال الترميم، بسبب غياب الجماهير عن الملاعب خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى افتتاحه قبل موعده خلال الموسم الجاري في عام 2021.