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ريال مدريد يكشف عن الشكل النهائي لملعب سانتياغو برنابيو

واجهة ملعب سانتياغو برنابيو وعليها درع نادي ريال مدريد.
واجهة ملعب سانتياغو برنابيو وعليها شعار نادي ريال مدريد (الجزيرة)
4/11/2021

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن الشكل النهائي الذي سيكون عليه ملعبه التاريخي سانتياغو برنابيو.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على موقع تويتر، اليوم الخميس، مقطع فيديو من 4 دقائق، يظهر أبرز الإمكانيات والتطور الهائل، الذي حصل للملعب وشكله المنتظر والنهائي بعد فترة أعمال الترميم التي بدأت فيه منذ عام 2019.

وتغنى ريال مدريد بالشكل الجديد، قائلا عن ملعبه: "سيكون هذا هو سانتياغو برنابيو في القرن الـ21!"، وذكرت تقارير سابقة أن الملعب الجديد سيستوعب 90 ألف مشجع، وسيتسع ليشمل 66 ألف متر مربع، حيث سيضم أماكن تجارية وترفيهية كبيرة، بتكلفة تصل إلى نحو نصف مليار يورو.

ووفق ما خطط له سابقا، فإن افتتاح الملعب الجديد كان سيتم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلا أن جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على سرعة وتيرة أعمال الترميم، بسبب غياب الجماهير عن الملاعب خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى افتتاحه قبل موعده خلال الموسم الجاري في عام 2021.

المصدر : وكالة سند
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