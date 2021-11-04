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ديبالا يعود وميسي يقود منتخب الأرجنتين في التصفيات المونديالية

Argentina Press Conference & Training Session - Copa America Brazil 2019
ديبالا (يمين) غاب عن مباريات المنتخب بسبب الإصابة وضمت قائمة "التانغو" ميسي رغم الإصابة (غيتي)
4/11/2021

عاد باولو ديبالا نجم يوفنتوس، لصفوف المنتخب الأرجنتيني استعدادا لملاقاة أوروغواي والبرازيل في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وغاب ديبالا عن مباريات المنتخب الأرجنتيني بتصفيات المونديال الشهر الماضي بسبب الإصابة في الفخذ.

كما ضمت قائمة "ألبسيليستي" اسم ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رغم الإصابة في أربطة الساق وفي الركبة والتي أبعدته عن المباراة التي تعادل فيها سان جيرمان مع مضيفه لايبزغ الألماني بهدفين لمثلهما في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وقرر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ضم مجموعة من الوجوه الجديدة في مقدمتها، إنزو فيرنانديز وسانتياغو سيمون وإكسيكويل زيبالوس وكريستيان ميدينا وجاستون افيلا وفيدريكو جوميز وماتياس سوليه.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الأوروغوياني في مونتيفيديو في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وبعدها بـ4 أيام يستقبل البرازيل في بوينس آيرس.

ويحل منتخب "التانغو" في المركز الثاني بالتصفيات برصيد 25 نقطة من 7 انتصارات و4 تعادلات متأخرا بـ6 نقاط عن المنتخب البرازيلي المتصدر.

المصدر : وكالات

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