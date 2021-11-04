استدعى وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب 23 لاعبا استعدادا للمباراتين القادمتين للفريق أمام السودان وغينيا في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

واستمر غياب الثنائي حكيم زياش لاعب تشلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي، لأسباب انضباطية إلى جانب عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي، بينما غابت أسماء أخرى لأسباب فنية وخططية خاصة في خط الدفاع.

ويغيب الحارس منير الكجوي المحترف في تركيا لأسباب صحية، ما سمح بعودة حارس الوداد أحمد رضا التكناوتي، إلى جانب ياسين بونو لاعب أتلتيكو مدريد وأنس الزنيتي لاعب الرجاء.

وجوه جديدة بمنتخب المغرب

ووجه مدرب المغرب الدعوة لأول مرة للمدافع سفيان علاكوش لاعب ميتز الفرنسي ليحل مكان أيوب العملود لاعب الوداد، الذي سمح له بالانضمام للمنتخب الرديف الذي سيشارك بكأس العرب في قطر.

وتأهل المغرب والسنغال إلى الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم قبل الجولتين الخامسة والسادسة، لكن مدرب أسود الأطلس قال إنه سيلعب من أجل الفوز أمام السودان في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالرباط وأمام غينيا بالدار البيضاء بعدها بـ4 أيام.

وفيما يلي قائمة منتخب المغرب الجديدة:

حراس المرمى: ياسين بونو وأنس الزنيتي ورضا التكناوتي.

المدافعون: رومان غانم سايس وسفيان شاكلا ونايف أكرد وأشرف حكيمي وأدم ماسينا وسفيان الكرواني وسامي مايي وسفيان علاكوش.

لاعبو الوسط: سفيان أمرابط وسليم أملاح وأيمن برقوق وإلياس الشاعر وعمران لوزا وفيصل فجر.

المهاجمون: يوسف نصيري ومنير الحدادي وأشرف بنشرقي وسفيان بوفال وريان مايي وأيوب الكعبي.