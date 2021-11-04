تشافي يتحدث لأول مرة عن عودة "رائعة" إلى "بيته" برشلونة

قال مدرب السد القطري تشافي هرنانديز إن عودته إلى برشلونة ستكون "رائعة ومثيرة"، إذ أكد أمس الأربعاء المفاوضات لتولي تدريب فريقه السابق.

وسافر مسؤولا برشلونة رفائيل يوستي وماتيو أليماني إلى الدوحة أول أمس الثلاثاء من أجل التفاوض مع السد على ترك تشافي، وتقابلا مع وكلاء لاعب الوسط السابق أمس الأربعاء.

ويبحث برشلونة عن بديل بعد إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان بسبب النتائج السيئة هذا الموسم.

وأبلغ تشافي الصحفيين بعد التعادل 3-3 مع الدحيل في الدوري القطري "الناديان يتفاوضان. لا يمكنني قول المزيد لكني شخص إيجابي. الأمر يتعلق بالمنطق. هما بحاجة للتوصل لاتفاق، هذا هو الوضع".

وتابع "أتحدث مع برشلونة منذ أيام والأمر أصبح جاهزا. الناديان يعلمان موقفي وأتمنى التوصل لحل قريبا".

وأضاف تشافي -الذي أشار إلى حضوره عشاء مع مسؤولي السد وبرشلونة- "أتمنى العودة لبيتي. العودة لبرشلونة ستكون رائعة ومثيرة".

وكان السد أعلن رغبته في بقاء المدرب الإسباني.

وقال المدير التنفيذي للسد تركي العلي في تغريدة نشرها حساب النادي على تويتر قبل انطلاق المباراة، "نرحب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام.. موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا (تشافي) ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم".

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى وجود شرط جزائي في عقد تشافي، الذي استمتع بمسيرة مذهلة كلاعب مع برشلونة من 1998 وحتى 2015، بقيمة 10 ملايين يورو.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري، ويتولى تدريبه سيرجي بارغوان بشكل مؤقت.