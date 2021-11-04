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تأهل ليفربول وأياكس بالعلامة الكاملة ومانشستر سيتي يستغل تعثر باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

Champions League - Group B - Liverpool v Atletico Madrid Soccer Football - Champions League - Group B - Liverpool v Atletico Madrid - Anfield, Liverpool, Britain - November 3, 2021 Liverpool's Diogo Jota scores their first goal Action Images via Reuters/Lee Smith
ليفربول حقق الفوز الرابع على التوالي واستغل النقص العددي لضيفه أتلتيكو مدريد (رويترز)
3/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202101:34 AM (مكة المكرمة)

حسم ناديا ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي تأهلهما إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقهما الفوز الرابع على التوالي، وارتقى مانشستر سيتي لصدارة المجموعة الأولى مستفيدا من تعثر باريس سان جيرمان.

وضمن ليفربول التأهل، قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، عقب فوزه الثمين والمستحق 2-صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا تعادل ميلان الإيطالي 1-1 مع ضيفه بورتو البرتغالي.

وافتتح البرتغالي ديوغو جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة 13، قبل أن يحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 21، وتضاعفت معاناة أتلتيكو في المباراة، بعدما اضطر للعب بـ10 لاعبين بدءا من الدقيقة 36، عقب نيل لاعبه فيليبي بطاقة حمراء.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، محققا العلامة الكاملة عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، بل إنه ضمن أيضا إنهاء مشواره في المجموعة وهو على القمة، ومن ثم ملاقاة أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في باقي المجموعات السبع الأخرى بدور الـ16، حتى حال خسارته في مباراتيه المتبقيتين بالمجموعة، في ظل ابتعاده بفارق 7 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه بورتو.

واحتل أتلتيكو المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تذيل ميلان، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق المتوجة بالبطولة برصيد 7 ألقاب، الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة، ضمن أياكس التأهل للدور المقبل بعد فوزه الثمين 3-1 على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، وتفوق سبورتينغ لشبونة البرتغالي 4-صفر على ضيفه بشكتاش التركي.

ورفع أياكس رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه دورتموند وسبورتينغ لشبونة، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما بقي بشكتاش قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الأولى، تفوق مانشستر سيتي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-1، وارتقى للصدارة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن نادي باريس سان جيرمان الذي تعثر بميدان لايبزيغ الألماني 2-2.

ويحتاج سيتي إلى نقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين لحجز مكانه في الدور المقبل، وسيخوض مواجهة مثيرة أمام ضيفه سان جيرمان في الجولة المقبلة ستكون فاصلة في الصراع على صدارة المجموعة.

من جانب آخر، عزز إنتر الإيطالي حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي، عقب فوزه على مضيفه شيريف تيراسبول المولودوفي 3-1.

ورفع إنتر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الإسباني متصدر الترتيب، والذي فاز في وقت سابق على شاختار دونيتسك الأوكراني 2-1.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد شيريف عند 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن شاختار دونيتسك الأوكراني متذيل الترتيب، والذي تسببت خسارة شيريف في تأجيل خروجه من البطولة.

المصدر : وكالات

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