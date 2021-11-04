البرتغالي كانسيلو والإنجليزي أرنولد.. "دليفري" صناعة الأهداف في مانشستر سيتي وليفربول

تأهلُ ليفربول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال وفوز مانشستر سيتي العريض على كلوب بروج، لم يخطفا الأضواء من تألق البرتغالي جواو كانسيلو ظهير "السيتيزنز" والإنجليزي ألكسندر ترانت-أرنولد ظهير "الليفر".

والظهيران أظهرا أن صناعة الأهداف "ليست معقدة" وكرة القدم هي "السهل الممتنع".

فالبرتغالي الدولي تقمص دور زميله البلجيكي كيفن دي بروين، وصنع 3 أهداف من أصل أهدافه الأربعة التي فاز بها على الفريق البلجيكي، وتصدر المجموعة الأولى.

كانسيلو صنع الهدف الأول لفيل فودين، والثاني لرياض محرز والثالث لغابرييل جيسوس.

ولم يكن ترانت-أرنولد أقل نجومية من كانسيلو، فالدولي الإنجليزي صنع هدفي فوز فريقه ضد أتلتيكو مدريد، وقاده للتأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

ترانت-أرنولد صنع الهدف الأول لدييغو جوتا والثاني لساديو ماني.