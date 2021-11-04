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كرة قدم

البرتغالي كانسيلو والإنجليزي أرنولد.. "دليفري" صناعة الأهداف في مانشستر سيتي وليفربول

كانسيلو (يمين) صنع 3 أهداف وترانت-أرنولد صنع هدفين (الفرنسية)
4/11/2021

تأهلُ ليفربول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال وفوز مانشستر سيتي العريض على كلوب بروج، لم يخطفا الأضواء من تألق البرتغالي جواو كانسيلو ظهير "السيتيزنز" والإنجليزي ألكسندر ترانت-أرنولد ظهير "الليفر".

والظهيران أظهرا أن صناعة الأهداف "ليست معقدة" وكرة القدم هي "السهل الممتنع".

فالبرتغالي الدولي تقمص دور زميله البلجيكي كيفن دي بروين، وصنع 3 أهداف من أصل أهدافه الأربعة التي فاز بها على الفريق البلجيكي، وتصدر المجموعة الأولى.

كانسيلو صنع الهدف الأول لفيل فودين، والثاني لرياض محرز والثالث لغابرييل جيسوس.

ولم يكن ترانت-أرنولد أقل نجومية من كانسيلو، فالدولي الإنجليزي صنع هدفي فوز فريقه ضد أتلتيكو مدريد، وقاده للتأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

ترانت-أرنولد صنع الهدف الأول لدييغو جوتا والثاني لساديو ماني.

المصدر : مواقع إلكترونية

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