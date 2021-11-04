قاد الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد للفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
البرتغالي كانسيلو والإنجليزي أرنولد.. "دليفري" صناعة الأهداف في مانشستر سيتي وليفربول
4/11/2021
تأهلُ ليفربول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال وفوز مانشستر سيتي العريض على كلوب بروج، لم يخطفا الأضواء من تألق البرتغالي جواو كانسيلو ظهير "السيتيزنز" والإنجليزي ألكسندر ترانت-أرنولد ظهير "الليفر".
والظهيران أظهرا أن صناعة الأهداف "ليست معقدة" وكرة القدم هي "السهل الممتنع".
فالبرتغالي الدولي تقمص دور زميله البلجيكي كيفن دي بروين، وصنع 3 أهداف من أصل أهدافه الأربعة التي فاز بها على الفريق البلجيكي، وتصدر المجموعة الأولى.
كانسيلو صنع الهدف الأول لفيل فودين، والثاني لرياض محرز والثالث لغابرييل جيسوس.
ولم يكن ترانت-أرنولد أقل نجومية من كانسيلو، فالدولي الإنجليزي صنع هدفي فوز فريقه ضد أتلتيكو مدريد، وقاده للتأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.
ترانت-أرنولد صنع الهدف الأول لدييغو جوتا والثاني لساديو ماني.
المصدر : مواقع إلكترونية