أكثر الفرق تتويجا بالكرة الذهبية

أثبتت جائزة الكرة الذهبية هذا العام، أن التنبؤ بهوية الفائز أصعب بكثير مما كان عليه في المواسم السابقة، خاصة أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليسا المرشحين الصريحين، كما كان معتادا العقد الماضي.