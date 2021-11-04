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أكثر الفرق تتويجا بالكرة الذهبية

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot
يتصدر فريقا برشلونة وريال مدريد قائمة الفرق التي ينضم إليها اللاعبون الفائزون بالجائزة المرموقة (رويترز)
4/11/2021

أقل من شهر على إعلان هوية الفائز بالكرة الذهبية التي تقدمها صحيفة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية والفريق الذي ينتمي له.

ويتصدر فريقا برشلونة وريال مدريد قائمة الفرق التي ينضم إليها اللاعبون الفائزون بالجائزة المرموقة.

  • برشلونة: 6 لاعبين فازوا بالجائزة 12 مرة.
  • ريال مدريد: 7 لاعبين فازوا بالجائزة 11 مرة.
  • يوفنتوس: 6 لاعبين فازوا بالجائزة 8 مرات.
  • ميلان: 6 لاعبين فازوا بالجائزة 8 مرات.
  • بايرن ميونخ: 3 لاعبين فازوا بالجائزة 5 مرات.
المصدر : الصحافة الفرنسية

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تسريب قائمة الفائزين بالكرة الذهبية

أثبتت جائزة الكرة الذهبية هذا العام، أن التنبؤ بهوية الفائز أصعب بكثير مما كان عليه في المواسم السابقة، خاصة أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليسا المرشحين الصريحين، كما كان معتادا العقد الماضي.

Published On 27/10/2021
The Ballon d’Or awards Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with his six Ballon d'Or trophies REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY

ماذا فعل ميسي في 2021 ليستحق الكرة الذهبية؟

يتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متنافسي ماراثون جائزة الكرة الذهبية المستمر منذ بداية عام 2021، وينتهي في 29 من الشهر الجاري بكشف مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن اسم الفائز.

Published On 21/10/2021
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