أثبتت جائزة الكرة الذهبية هذا العام، أن التنبؤ بهوية الفائز أصعب بكثير مما كان عليه في المواسم السابقة، خاصة أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليسا المرشحين الصريحين، كما كان معتادا العقد الماضي.
أكثر الفرق تتويجا بالكرة الذهبية
4/11/2021
أقل من شهر على إعلان هوية الفائز بالكرة الذهبية التي تقدمها صحيفة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية والفريق الذي ينتمي له.
ويتصدر فريقا برشلونة وريال مدريد قائمة الفرق التي ينضم إليها اللاعبون الفائزون بالجائزة المرموقة.
- برشلونة: 6 لاعبين فازوا بالجائزة 12 مرة.
- ريال مدريد: 7 لاعبين فازوا بالجائزة 11 مرة.
- يوفنتوس: 6 لاعبين فازوا بالجائزة 8 مرات.
- ميلان: 6 لاعبين فازوا بالجائزة 8 مرات.
- بايرن ميونخ: 3 لاعبين فازوا بالجائزة 5 مرات.
المصدر : الصحافة الفرنسية