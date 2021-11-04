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كرة قدم

أغويرو يطمئن الجماهير برسالة مصورة وبرشلونة يعلن إصابة ديمبلي مجددا

LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves
أغويرو لم يستطع إكمال مباراة ألافيس بسبب آلام الصدر وضيق التنفس (رويترز)
4/11/2021

وجّه النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو رسالة خاصة إلى جماهير نادي برشلونة الإسباني، ليطمئنهم على صحته، بعد القلق الكبير الذي أصاب الأوساط الكتالونية؛ عقب معاناته من ضيق التنفس وآلام الصدر في مباراة ألافيس بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة قد أعلن أن فترة غياب أغويرو ستكون طويلة ولن تقل عن 3 أشهر، بسبب معاناته من عدم انتظام ضربات القلب.

برشلونة يدعم أغويرو

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع تويتر، رسالة مصورة لأغويرو في مقطع فيديو، يتحدث فيها عن الدعم الكبير الذي تلقاه في الأيام الماضية، والحب الذي وجده من الجماهير، مقدما الشكر لكل من تضامن معه ودعمه.

وقال أغويرو في الفيديو: "حان الوقت الآن للتعافي وانتظار المزيد من الأخبار، أرسل إليكم جميعًا عناقًا كبيرًا".

وعلّق برشلونة على فيديو المهاجم الأرجنتيني بالقول: "نحن معك يا أغويرو".

إصابة ديمبلي وديست

ومن جهة أخرى، أعلن نادي برشلونة، عن إصابات جديدة للاعبيْن، الفرنسي عثمان ديمبلي، والظهير الأيمن الأميركي سيرجينيو ديست، تضاف إلى قائمة المصابين في الفريق، والتي كان آخرها المهاجم أغويرو وغيرارد بيكيه.

وقال برشلونة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ديمبلي يعاني من تشنج عضلي في الفخذ الأيسر، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه"، وتحدث عن إصابة ديست في أسفل الظهر، مشيرا إلى أن مدة غيابه متوقفة على مدى تعافيه من الإصابة هو الآخر.

وعاد ديمبلي لتوه من إصابة طويلة أبعدته عن برشلونة، حيث شارك في مباراته الأولى مع الفريق، أول أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، عندما نزل كبديل ولعب لنحو 25 دقيقة فقط ضد نادي دينامو كييف الأوكراني.

وكان برشلونة قد أعلن قبل 3 أيام، عن غياب أغويرو عن الملاعب لمدة طويلة، بسبب معاناته من عدم انتظام ضربات القلب، على أن يتم تقييم حالته خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ومدى فعالية العلاج، لتحديد وتيرة تعافيه.

وأصيب المدافع الإسباني غيرارد بيكيه خلال مباراة ألافيس في الليغا، حيث استبدله المدرب في الدقيقة الـ70، وأعلن برشلونة بعدها أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي في ربلة الساق اليمنى، ولم يستدعِ لمباراة دوري الأبطال.

ويعاني برشلونة هذا الموسم من تعرض لاعبيه للكثير من الإصابات، وغياب عدد من اللاعبين لفترات طويلة عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابات المتكررة مثل ديمبلي، أو المتقطعة مثل بيكيه وأنسو فاتي.

المصدر : وكالة سند

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