أغويرو يطمئن الجماهير برسالة مصورة وبرشلونة يعلن إصابة ديمبلي مجددا

وجّه النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو رسالة خاصة إلى جماهير نادي برشلونة الإسباني، ليطمئنهم على صحته، بعد القلق الكبير الذي أصاب الأوساط الكتالونية؛ عقب معاناته من ضيق التنفس وآلام الصدر في مباراة ألافيس بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة قد أعلن أن فترة غياب أغويرو ستكون طويلة ولن تقل عن 3 أشهر، بسبب معاناته من عدم انتظام ضربات القلب.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع تويتر، رسالة مصورة لأغويرو في مقطع فيديو، يتحدث فيها عن الدعم الكبير الذي تلقاه في الأيام الماضية، والحب الذي وجده من الجماهير، مقدما الشكر لكل من تضامن معه ودعمه.

وقال أغويرو في الفيديو: "حان الوقت الآن للتعافي وانتظار المزيد من الأخبار، أرسل إليكم جميعًا عناقًا كبيرًا".

وعلّق برشلونة على فيديو المهاجم الأرجنتيني بالقول: "نحن معك يا أغويرو".

We are with you, @aguerosergiokun 💙❤️ pic.twitter.com/jM4peDk6a7

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2021