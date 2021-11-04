أغويرو يطمئن الجماهير برسالة مصورة وبرشلونة يعلن إصابة ديمبلي مجددا

وجّه النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو رسالة خاصة إلى جماهير نادي برشلونة الإسباني، ليطمئنهم على صحته، بعد القلق الكبير الذي أصاب الأوساط الكتالونية؛ عقب معاناته من ضيق التنفس وآلام الصدر في مباراة ألافيس بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة قد أعلن أن فترة غياب أغويرو ستكون طويلة ولن تقل عن 3 أشهر، بسبب معاناته من عدم انتظام ضربات القلب.

🤳 @aguerosergiokun: "شكراً لكم على رسائل الدعم والتضامن. الآن يجب الانتظار لبعض الوقت لتلقي أنباء عن الوضع. تحية لكم جميعاً!" pic.twitter.com/ZHDmmAxpLC — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 4, 2021

برشلونة يدعم أغويرو

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع تويتر، رسالة مصورة لأغويرو في مقطع فيديو، يتحدث فيها عن الدعم الكبير الذي تلقاه في الأيام الماضية، والحب الذي وجده من الجماهير، مقدما الشكر لكل من تضامن معه ودعمه.

وقال أغويرو في الفيديو: "حان الوقت الآن للتعافي وانتظار المزيد من الأخبار، أرسل إليكم جميعًا عناقًا كبيرًا".

وعلّق برشلونة على فيديو المهاجم الأرجنتيني بالقول: "نحن معك يا أغويرو".

إصابة ديمبلي وديست

ومن جهة أخرى، أعلن نادي برشلونة، عن إصابات جديدة للاعبيْن، الفرنسي عثمان ديمبلي، والظهير الأيمن الأميركي سيرجينيو ديست، تضاف إلى قائمة المصابين في الفريق، والتي كان آخرها المهاجم أغويرو وغيرارد بيكيه.

وقال برشلونة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ديمبلي يعاني من تشنج عضلي في الفخذ الأيسر، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه"، وتحدث عن إصابة ديست في أسفل الظهر، مشيرا إلى أن مدة غيابه متوقفة على مدى تعافيه من الإصابة هو الآخر.

⚠️ سيرجينيو ديست يعاني من إصابة في أسفل الظهر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه pic.twitter.com/dyunPYSuH5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 4, 2021

وعاد ديمبلي لتوه من إصابة طويلة أبعدته عن برشلونة، حيث شارك في مباراته الأولى مع الفريق، أول أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، عندما نزل كبديل ولعب لنحو 25 دقيقة فقط ضد نادي دينامو كييف الأوكراني.

وكان برشلونة قد أعلن قبل 3 أيام، عن غياب أغويرو عن الملاعب لمدة طويلة، بسبب معاناته من عدم انتظام ضربات القلب، على أن يتم تقييم حالته خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ومدى فعالية العلاج، لتحديد وتيرة تعافيه.

✅ أراوخو وأنسو فاتي وديمبيلي وفرينكي دي يونغ يتلقون الضوء الأخضر 💪 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/bRKqzcgY5j — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 1, 2021

وأصيب المدافع الإسباني غيرارد بيكيه خلال مباراة ألافيس في الليغا، حيث استبدله المدرب في الدقيقة الـ70، وأعلن برشلونة بعدها أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي في ربلة الساق اليمنى، ولم يستدعِ لمباراة دوري الأبطال.

⚠️ خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا. سيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه pic.twitter.com/xSbVDtvC2J — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 1, 2021

ويعاني برشلونة هذا الموسم من تعرض لاعبيه للكثير من الإصابات، وغياب عدد من اللاعبين لفترات طويلة عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابات المتكررة مثل ديمبلي، أو المتقطعة مثل بيكيه وأنسو فاتي.