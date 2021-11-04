4 فرق تأهلت لثمن نهائي أبطال أوروبا

بالعلامة الكاملة وقبل جولتين من نهاية دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، تأهلت 4 فرق إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

وهذه الفرق لم تحقق فقط 12 نقطة كاملة، بفوزها بأربع مباريات من أصل 4، بل حققت نتائج كبيرة ومستويات مميزة استحقت معهما صدارة مجموعاتها.

الفريق الأول الذي كان تأهل لدور الـ16 هو بايرن ميونخ، الذي اكتسح ضيفه البرتغالي بنفيكا (5-2) أول أمس الثلاثاء، ليؤمّن صدارته للمجموعة الخامسة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه. ووصل الفريق البافاري إلى 17 هدفا بعد مرور 4 جولات فقط، ليعادل بذلك الرقم القياسي الذي حققه باريس سان جيرمان موسم 2017-2018.

التالي كان يوفنتوس، الذي واصل نتائجه الممتازة أوروبيا، وحقق فوزا كبيرا على حساب ضيفه زينيت الروسي بنتيجة 4-2، ورفع "اليوفي" رصيده إلى 12 نقطة بصدارة المجموعة الثامنة بفارق 3 نقاط عن تشلسي صاحب المركز الثاني.

الفريق الثالث كان أياكس أمستردام عقب فوزه الثمين 3-1 على مضيفه بوروسيا دورتموند. وواصل الفريق الهولندي التحليق في صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه دورتموند وسبورتينغ لشبونة، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

الفريق الأخير الذي التحق بركب المتأهلين هو ليفربول بعد فوزه 2-0 على ضيفه أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء، وارتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة، متقدمًا بفارق 7 نقاط أمام بورتو الوصيف، في حين تجمد رصيد أتلتيكو عند 4 نقاط في المركز الثالث.