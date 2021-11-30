ميسي بعد حصوله عليها للمرة السابعة: أعطوا ليفاندوفسكي الكرة الذهبية لأنه يستحقها

بعد حصوله على الكرة الذهبية عام 2021، يعتقد ليونيل ميسي أن مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) -التي تقدم الجائزة- يجب أن تمنح جائزة 2020 لروبرت ليفاندوفسكي الذي حصل على المركز الثاني في حفل أمس الاثنين.

وسجل "ليفا" 55 هدفًا في جميع مسابقات موسم 2019-2020، و48 هدفًا الموسم الماضي، و25 هدفًا الموسم الحالي.

ومع ذلك، ألغت المجلة الفرنسية المتخصصة نسخة 2020 من الكرة الذهبية بسبب جائحة كورونا، وكانت كل الترجيحات تصبّ في مصلحة النجم البولندي الذي حصل على جائزة أفضل مهاجم لعام 2021.

وأعل ميسي عند تسلّمه الجائزة "أريد أن أخبر روبرت (ليفاندوفسكي) أنه شرف لي أن أتنافس معه".

وتابع "أنت تستحق الكرة الذهبية، في العام الماضي اتفق الجميع على أنك الفائز. أعتقد أن فرانس فوتبول يجب أن تمنحك الكرة الذهبية ويجب أن تحصل عليها لأنك تستحقها.. آمل أن تتمكن فرانس فوتبول من إعطائها لك لتضعها في خزانة منزلك، لأنك كنت الفائز الوحيد".

وفاز ميسي بكأس كوبا أميركا مع الأرجنتين عام 2021، وهو أول لقب له على المستوى الدولي، فضلا عن حصوله على كأس الملك مع برشلونة وحصوله على صدارة هدافي الليغا.

وقال ميسي "إنه أمر لا يصدّق أن أكون هنا مرة أخرى.. قبل عامين، قلت إنها سنواتي الأخيرة، ولم أكن أعرف ما الذي سيحدث".

وتابع "بعد ذلك بدؤوا يسألونني عن موعد اعتزالي، واليوم أنا في باريس.. سعيد ومتحمس للغاية، ومتشوّق لخوض تحديات جديدة".

وختم "لا أعرف كم بقي لي، لكنني آمل أن يكون كثيرا، لأنني أحب هذا. في أحيان أخرى فزت بهذه الجائزة وكان لدي شعور دائمًا بأن شيئًا ما كان مفقودًا.. شعرت بالإحباط حيال شيء ما (عدم فوزه بلقب كبير مع منتخب بلاده)، وتمكنت هذا العام من تحقيق الحلم الذي كنت أرغب كثيرًا [في تحقيقه] بعد أن قاتلت وتخطيت كثيرا من الفشل.. هذه الجائزة إلى حد كبير بسبب ما فعلناه [الأرجنتين] في كوبا أميركا".