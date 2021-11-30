تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

ميسي بعد حصوله عليها للمرة السابعة: أعطوا ليفاندوفسكي الكرة الذهبية لأنه يستحقها

Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski delivers a speech after receiving the Striker of the Year award during the 2021 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on November 29, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
ليفاندوفسكي سجل 55 هدفًا في جميع مسابقات موسم 2019-2020 و48 هدفًا الموسم الماضي و25 في الموسم الحالي (غيتي)
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202103:25 PM (مكة المكرمة)

بعد حصوله على الكرة الذهبية عام 2021، يعتقد ليونيل ميسي أن مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) -التي تقدم الجائزة- يجب أن تمنح جائزة 2020 لروبرت ليفاندوفسكي الذي حصل على المركز الثاني في حفل أمس الاثنين.

وسجل "ليفا" 55 هدفًا في جميع مسابقات موسم 2019-2020، و48 هدفًا الموسم الماضي، و25 هدفًا الموسم الحالي.

ومع ذلك، ألغت المجلة الفرنسية المتخصصة نسخة 2020 من الكرة الذهبية بسبب جائحة كورونا، وكانت كل الترجيحات تصبّ في مصلحة النجم البولندي الذي حصل على جائزة أفضل مهاجم لعام 2021.

وأعل ميسي عند تسلّمه الجائزة "أريد أن أخبر روبرت (ليفاندوفسكي) أنه شرف لي أن أتنافس معه".

وتابع "أنت تستحق الكرة الذهبية، في العام الماضي اتفق الجميع على أنك الفائز. أعتقد أن فرانس فوتبول يجب أن تمنحك الكرة الذهبية ويجب أن تحصل عليها لأنك تستحقها.. آمل أن تتمكن فرانس فوتبول من إعطائها لك لتضعها في خزانة منزلك، لأنك كنت الفائز الوحيد".

وفاز ميسي بكأس كوبا أميركا مع الأرجنتين عام 2021، وهو أول لقب له على المستوى الدولي، فضلا عن حصوله على كأس الملك مع برشلونة وحصوله على صدارة هدافي الليغا.

وقال ميسي "إنه أمر لا يصدّق أن أكون هنا مرة أخرى.. قبل عامين، قلت إنها سنواتي الأخيرة، ولم أكن أعرف ما الذي سيحدث".

وتابع "بعد ذلك بدؤوا يسألونني عن موعد اعتزالي، واليوم أنا في باريس.. سعيد ومتحمس للغاية، ومتشوّق لخوض تحديات جديدة".

وختم "لا أعرف كم بقي لي، لكنني آمل أن يكون كثيرا، لأنني أحب هذا. في أحيان أخرى فزت بهذه الجائزة وكان لدي شعور دائمًا بأن شيئًا ما كان مفقودًا.. شعرت بالإحباط حيال شيء ما (عدم فوزه بلقب كبير مع منتخب بلاده)، وتمكنت هذا العام من تحقيق الحلم الذي كنت أرغب كثيرًا [في تحقيقه] بعد أن قاتلت وتخطيت كثيرا من الفشل.. هذه الجائزة إلى حد كبير بسبب ما فعلناه [الأرجنتين] في كوبا أميركا".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

Soccer Football - The Ballon d'Or Awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - November 29, 2021 Paris St Germain's Lionel Messi with the Ballon d'Or award REUTERS/Benoit Tessier Soccer Football - The Ballon d'Or Awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - November 29, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski with the Striker of the Year Trophy REUTERS/Benoit Tessier

الفارق ضئيل بين ميسي وليفاندوفسكي وصلاح ورونالدو بعيدان.. نقاط الأوائل في قائمة الكرة الذهبية

تشكيك في النتائج وهجوم على المعايير التي على أساسها تمنح الكرة الذهبية، وصلا حد وصف جماهير كرة القدم للجائزة التي قدمت هذا العام بالمحاباة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

Published On 30/11/2021
Villarreal CF v Manchester United: Group F - UEFA Champions League VILLARREAL, SPAIN - NOVEMBER 23: Cristiano Ronaldo of Manchester United reacts during the UEFA Champions League group F match between Villarreal CF and Manchester United at Estadio de la Ceramica on November 23, 2021 in Villarreal, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

رونالدو يبرر غيابه عن حفل الكرة الذهبية

برر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد، غيابه عن حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، بقوله إنه اتخذ قراره بسبب التصريحات الأخيرة لرئيس تحرير مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

Published On 29/11/2021
Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with his six Ballon d'Or trophies REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY

هجوم فرنسي على منح ميسي الكرة الذهبية

قبل ساعات من حفل جائزة الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، شنّ أحد المتوجين السابقين بالجائزة هجوما على المنظمين، وقال إن منح ليونيل ميسي الكرة الذهبية اليوم غير مستحق وسيضر بمصداقية الجائزة.

Published On 29/11/2021
المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة