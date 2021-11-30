مونديال العرب في قطر ينطلق اليوم

تستضيف قطر منافسات مونديال العرب التي تنطلق اليوم الثلاثاء بمشاركة 16 منتخبا عربيا، لتكون أول بطولة تجمع المنتخبات العربية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).

وتفتتح البطولة اليوم بمباراتي منتخبي تونس وموريتانيا في المجموعة الثانية، والعراق يواجه عمان في المجموعة الأولى.

أما الافتتاح الرسمي للبطولة فسيكون في ملعب "البيت" الذي يحتضن مباراة قطر صاحبة الأرض والضيافة بمواجهة البحرين في المجموعة الأولى، واليوم أيضا تواجه الإمارات، سوريا في المجموعة الثانية.

وقسمت الفرق الـ16 إلى 4 مجموعات:

المجموعة الأولى: قطر والعراق وعمان والبحرين

المجموعة الثانية: تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب والسعودية والأردن وفلسطين

المجموعة الرابعة: الجزائر ومصر ولبنان والسودان

وسيلعب كل منتخب 3 مباريات في دور المجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي الذي يلعب في العاشر والحادي عشر من الشهر المقبل. ثم تتأهل 4 فرق إلى نصف النهائي، على أن يكون النهائي في الـ18 من الشهر المقبل ويصادف اليوم الوطني لدولة قطر.





البطولة ستلعب في 6 ملاعب مونديالية تتوزع في قطر، بينها 4 افتتحت واحتضنت مباريات، ويبقى هناك ملعبان هما "راس أبو عبود" في الدوحة و"البيت" بمدينة الخور (شمال) الذي يفتتح في اليوم الأول من البطولة.

يذكر أن أعلى المنتخبات العربية قيمة سوقية هي: المغرب (239 مليون دولار) والجزائر (195 مليون دولار) وتونس (36 مليون دولار).

ويظهر سجل الفائزين بالبطولة أن العراق هو الرابح الأكبر بأربعة ألقاب، يليه منتخب السعودية بلقبين، ولقب لكل من تونس والمغرب ومصر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث المرتقب، وتصدر وسم "#كاس_العرب" الوسوم الأكثر تفاعلا على موقع تويتر في قطر.





وأبدت الجماهير العربية ترقبها وحماسها الكبيرين لانطلاق البطولة في قطر، متمنية النجاح لمنتخباتها المشاركة في مونديال العرب.

وشارك المحلل الرياضي محمد عواد بصورة كأس العرب في منشور على صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام" (Instagram)، وعلّق عليها "اليوم تنطلق بطولة كأس العرب، وهي بطولة خاصة جدا بالنسبة لي، كانت بداياتي مع كرة القدم بمشاهدتها. بطولة نحتاج لاستمرارها بأي طريقة كانت، فيها فوائد رياضية وترويجية لمواهبنا.. بطولة سعيد للغاية بعودتها".

وقال المغرد القطري علي النعيمي "نسأل الله التوفيق للجميع في تنظيم بطولة كأس العرب، وكذلك التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال البطولة".

وأبدى مغرد آخر حماسه لانطلاق البطولة، قائلا "ننتظر مساء اليوم صافرة البداية للعرس العربي الكبير افتتاحية بطولة كأس العرب بقطر في دوحة الخير والسلام".

وأضاف "نتمنى نجاح البطولة على الأصعدة كافة، والخروج بنتائج إيجابية ترضي طموح الشارع الرياضي، وهي كذلك محطة هامة ودسمة للمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم".

نفاد 95% من تذاكر المباراة الافتتاحية بين #قطر و #البحرين نذكر الجماهير التي لم تسجل لبطاقة هيّا (بطاقة المشجع) الإلزامية ضرورة الإسراع في استخراجها اليومhttps://t.co/FMjdsmimyt#الوعدالساعة٦ في استاد البيت pic.twitter.com/sOkcMjMPfA — Road to 2022 (@roadto2022) November 29, 2021

نسأل الله التوفيق للجميع في تنظيم بطولة #كأس_العرب وكذلك التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال البطولة 🇶🇦 — Ali ALNaimi (@AliHALnaimi) November 30, 2021

ننتظر مساء اليوم صافرة البدايه للعرس العربي الكبير افتتاحية بطولة كاس العرب بقطر في دوحة الخير والسلام نتمنى نجاح البطولة على كافة الاصعدة والخروج بنتائج ايجابيه ترضى طموح الشارع الرياضي وهي كذلك محطه هامه ودسمه للمنتخبات العربيه المتاهله لكاس العالم — بو يوسف (@SaxK4se7b55ScJ8) November 30, 2021

اتمنى ما تكون البطولة الاخيرة للمنتخبات العربية اتمنى تنظيمها كل 3 سنوات واتمنى يكون فيه دوري لأبطال العرب للأندية وتحظى بأهتمام جميع الدول العربية واهتمام إعلامي كبير راح تجلب اهتمام الجماهير العربية وراح تضاهي بعض بطولات الفيفا وتكون معتمدة من الفيفا#كاس_العرب — الـفـهـد⁹⁶🇵🇸🇸🇦 (@2020alfahd) November 29, 2021

بطوله كأس العرب بطوله هنتمتع بيها — AHMED MAGHRABY (@hamadamagh) November 30, 2021