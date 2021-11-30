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كرة قدم

شاهد حفل افتتاح مونديال العرب في قطر

30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202108:15 PM (مكة المكرمة)

افتتح مونديال العرب في قطر اليوم الثلاثاء بحفل مميز في ملعب البيت بمدينة الخور، وشهد فقرات متنوعة جمعت بين الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة.

واستدعى الحفل شخصية "جحا" التاريخية لتوجيه رسائل خاصة حول ماضي العرب ومستقبلهم، بمشاركة افتراضية من الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنان المصري الراحل سعيد صالح.

وتميز الحفل بعزف مشترك للأناشيد الوطنية لكل الدول العربية، بعد إعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الافتتاح الرسمي للبطولة، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واجتهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في اختيار كلمات بالعربية لإلقاء كلمته في الحفل، الذي شهد حضور عدد من رؤساء الدول العربية وكبار المسؤولين.

وكان الحفل إعلانا لافتتاح ملعب البيت الذي سيستضيف بعد نحو عام حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.

المصدر : الجزيرة

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