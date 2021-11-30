تفادى منتخب تونس المفاجآت المبكرة وحقق بداية ناجحة في مونديال العرب لكرة القدم المقامة في قطر، حيث تغلب على منتخب موريتانيا 5- 1 اليوم الثلاثاء على ملعب “أحمد بن علي” في أولى مباريات البطولة.
شاهد حفل افتتاح مونديال العرب في قطر
افتتح مونديال العرب في قطر اليوم الثلاثاء بحفل مميز في ملعب البيت بمدينة الخور، وشهد فقرات متنوعة جمعت بين الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة.
واستدعى الحفل شخصية "جحا" التاريخية لتوجيه رسائل خاصة حول ماضي العرب ومستقبلهم، بمشاركة افتراضية من الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنان المصري الراحل سعيد صالح.
سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلن افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ 🇶🇦#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/mivCHjUHGY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021
وتميز الحفل بعزف مشترك للأناشيد الوطنية لكل الدول العربية، بعد إعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الافتتاح الرسمي للبطولة، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
الأناشيد الوطنية للدول العربية المشاركة بأسلوب ساحر ومبتكر🤩🎹#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/4C3IZ4opCn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021
واجتهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في اختيار كلمات بالعربية لإلقاء كلمته في الحفل، الذي شهد حضور عدد من رؤساء الدول العربية وكبار المسؤولين.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يرحب بالجماهير العربية على أرض دولة قطر #كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/lNfjD0ftKo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021
وكان الحفل إعلانا لافتتاح ملعب البيت الذي سيستضيف بعد نحو عام حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.