برر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد، غيابه عن حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، بقوله إنه اتخذ قراره بسبب التصريحات الأخيرة لرئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية باسكال فيريه.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" اليوم الاثنين "غيابي اليوم، بسبب تصريحات باسكال فيريه الأسبوع الماضي، عندما قال إنني كشفت له أن طموحي الوحيد هو إنهاء مسيرتي الكروية بعدد أكبر من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي، لقد كذب باسكال فيريه، استخدم اسمي للترويج لنفسه وللجهة التي يعمل بها، من غير المقبول أن يكذب الشخص المسؤول عن منح هذه الجائزة المرموقة بهذه الطريقة، في ازدراء مطلق لشخص كان يحترم دائمًا فرانس فوتبول والكرة الذهبية، وقد كذب مرة أخرى اليوم عند تبرير غيابي عن الحفل بحجر صحي مزعوم ليس له سبب لوجوده".

وأضاف "أرغب دائما في تهنئة أولئك الذين يفوزون، في ظل الروح الرياضية واللعب النزيه الذي وجه مسيرتي منذ البداية، وأنا أفعل ذلك لأنني لا أعارض أبدا أي شخص، أفوز دائمًا لنفسي وللأندية التي أمثلها، أفوز لنفسي ولأولئك الذين يحبونني، أنا لا أفوز ضد أي شخص".

وأوضح رونالدو "أكبر طموح في مسيرتي هو الفوز بالألقاب المحلية والدولية للأندية التي أمثلها وللمنتخب الوطني في بلدي، أكبر طموح في مسيرتي هو أن أكون مثالا جيدا لكل من يريد أن يصبح لاعب كرة قدم محترف، أكبر طموح في مسيرتي هو أن أترك اسمي مكتوبا بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية".

واحتل رونالدو المركز السادس في سباق الكرة الذهبية التي توج بها غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة في تاريخه، فيما توقف رصيد رونالدو عند 5 كرات ذهبية.