تستضيف قطر منافسات مونديال العرب التي تنطلق اليوم الثلاثاء بمشاركة 16 منتخبا عربيا، لتكون أول بطولة تجمع المنتخبات العربية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
تونس تكتسح موريتانيا في أولى مباريات مونديال العرب.. فيديو لتحليق "نسور قرطاج" في سماء قطر
تفادى المنتخب التونسي المفاجآت المبكرة وحقق بداية ناجحة في مونديال العرب لكرة القدم المقامة في قطر، حيث تغلب على منتخب موريتانيا 5- 1، اليوم الثلاثاء، على ملعب "أحمد بن علي" في أولى مباريات البطولة، وذلك ضمن المجموعة الثانية.
وافتتح المنتخب التونسي -الذي يدربه منذر الكبير- التسجيل بهدف للاعب سيف الدين الجزيري (39) ثم أضاف محمد فراس بالعربي الهدف الثاني (42).
وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول هدفين، حيث أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني له والثالث لمنتخب تونس، ثم رد منتخب موريتانيا بهدف سجله شيخ الخليل مولاي أحمد من ضربة جزاء.
وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف محمد فراس بالعربي الهدف الثاني له والرابع للمنتخب التونسي، ثم سجل يوسف المساكني الهدف الخامس لتونس (90).
هدف منتخب #تونس الأول أمام #موريتانيا.. سيف الدين الجزيري .. #مونديال_العرب pic.twitter.com/37Obnw8lUW
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
هدف منتخب #تونس الثاني أمام #موريتانيا.. فراس بالعربي .. #مونديال_العرب pic.twitter.com/PY8OlvDmow
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
هدف منتخب #تونس الثالث أمام #موريتانيا.. سيف الدين الجزيري .. #مونديال_العرب pic.twitter.com/McdUEu7V6e
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
هدف #موريتانيا الأول أمام #تونس..مولاي بسام .. #مونديال_العرب pic.twitter.com/3XA77lfvmU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
هدف منتخب #تونس الرابع أمام #موريتانيا.. فراس بالعربي .. #مونديال_العرب pic.twitter.com/7RxipJV6l5
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021
هدف منتخب #تونس الخامس أمام #موريتانيا.. يوسف المساكني .. #مونديال_العرب pic.twitter.com/3Vv467OnFm
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021