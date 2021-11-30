تونس تكتسح موريتانيا في أولى مباريات مونديال العرب.. فيديو لتحليق "نسور قرطاج" في سماء قطر

تفادى المنتخب التونسي المفاجآت المبكرة وحقق بداية ناجحة في مونديال العرب لكرة القدم المقامة في قطر، حيث تغلب على منتخب موريتانيا 5- 1، اليوم الثلاثاء، على ملعب "أحمد بن علي" في أولى مباريات البطولة، وذلك ضمن المجموعة الثانية.

وافتتح المنتخب التونسي -الذي يدربه منذر الكبير- التسجيل بهدف للاعب سيف الدين الجزيري (39) ثم أضاف محمد فراس بالعربي الهدف الثاني (42).

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول هدفين، حيث أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني له والثالث لمنتخب تونس، ثم رد منتخب موريتانيا بهدف سجله شيخ الخليل مولاي أحمد من ضربة جزاء.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف محمد فراس بالعربي الهدف الثاني له والرابع للمنتخب التونسي، ثم سجل يوسف المساكني الهدف الخامس لتونس (90).