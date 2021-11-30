مع الاقتراب من صفارة انطلاق بطولة مونديال العرب في قطر، يشهد الطلب على شراء التذاكر ارتفاعا ملحوظا؛ من أجل الظفر بمقعد داخل أحد الملاعب المونديالية، والاستمتاع بأجواء المباريات الحماسية من المدرجات.
تعادل مثير بين العراق وعُمان في مونديال العرب
اقتنص المنتخب العراقي تعادلا مثيرا من نظيره العُماني 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الجنوب المونديالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.
وتقدم المنتخب العماني بعد 78 دقيقة عن طريق صالح اليحيائي، وبدا في طريقه لانتزاع النقاط الثلاث مع وصول المباراة إلى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
⚽️🥅صلاح اليحيائي يمنح المنتخب العماني التقدّم أمام نظيره العراقي من ركلة جزاء#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/uGDtItpjI2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021
لكن الحكم سعيد مارتينيز القادم من هندوراس أشار إلى علامة الجزاء بعد مراجعة الفيديو بسبب لمس يد ضد المدافع أمجد الحارثي.
وفي نهاية مثيرة للمباراة، تصدى الحارس العماني أحمد الرواحي لتسديدة البديل أيمن حسين من علامة الجزاء، قبل أن يأمر الحكم بإعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم الحارس من على خط المرمى قبل تنفيذ المخالفة.
⚽️🥅 حسن عبد الكريم يمنح التعادل للعراق من ركلة جزاء#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/UOXPrOMyvS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021
وانبرى حسن عبد الكريم لتنفيذ ركلة الجزاء في المحاولة الثانية، وأرسل الحارس العماني في الجهة الخاطئة معادلا النتيجة للعراق، الذي كان يخوض مباراته الأولى تحت قيادة المدرب زيليكو بتروفيتش عقب انفصاله عن الهولندي المخضرم ديك أدفوكات في وقت سابق من الشهر الجاري.
وشهدت المباراة طرد ياسر قاسم لاعب المنتخب العراقي في الدقيقة 67.
🟥 بطاقة صفراء ثانية تؤدي إلى طرد لاعب المنتخب العراقي ياسر قاسم !#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/amHZYYjlvT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021
وحصل كل منتخب على نقطة في مستهل مشواره بالبطولة.