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كرة قدم

تعادل مثير بين العراق وعُمان في مونديال العرب

30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202108:17 PM (مكة المكرمة)

اقتنص المنتخب العراقي تعادلا مثيرا من نظيره العُماني 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الجنوب المونديالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وتقدم المنتخب العماني بعد 78 دقيقة عن طريق صالح اليحيائي، وبدا في طريقه لانتزاع النقاط الثلاث مع وصول المباراة إلى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

لكن الحكم سعيد مارتينيز القادم من هندوراس أشار إلى علامة الجزاء بعد مراجعة الفيديو بسبب لمس يد ضد المدافع أمجد الحارثي.

وفي نهاية مثيرة للمباراة، تصدى الحارس العماني أحمد الرواحي لتسديدة البديل أيمن حسين من علامة الجزاء، قبل أن يأمر الحكم بإعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم الحارس من على خط المرمى قبل تنفيذ المخالفة.

وانبرى حسن عبد الكريم لتنفيذ ركلة الجزاء في المحاولة الثانية، وأرسل الحارس العماني في الجهة الخاطئة معادلا النتيجة للعراق، الذي كان يخوض مباراته الأولى تحت قيادة المدرب زيليكو بتروفيتش عقب انفصاله عن الهولندي المخضرم ديك أدفوكات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وشهدت المباراة طرد ياسر قاسم لاعب المنتخب العراقي في الدقيقة 67.

وحصل كل منتخب على نقطة في مستهل مشواره بالبطولة.

المصدر : وكالات

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Published On 30/11/2021
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