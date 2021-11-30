استهل المنتخب القطري مشواره في مونديال العرب بالفوز على البحرين 1-صفر اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من البطولة التي يستضيفها "العنابي" على أرضه وبين جماهيره.

وسجل عبد العزيز حاتم هدف المباراة الوحيد للمنتخب القطري في الدقيقة 69، وهو الهدف الأول في ملعب البيت المونديالي الذي تم افتتاحه رسميا بمناسبة هذه المباراة.

وحصد المنتخب القطري أول 3 نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة، بعد تعادل كل من عمان والعراق 1-1 في وقت سابق اليوم، في حين احتل

المنتخب البحريني المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.

وفي الجولة الثانية سيلعب المنتخب القطري أمام نظيره العماني الجمعة المقبل، على أن يخوض المنتخب البحريني مواجهة في اليوم ذاته أمام نظيره العراقي.

وتستضيف قطر مونديال العرب قبل عام من استضافتها كأس العالم 2022، وتتواصل المنافسات التي انطلقت اليوم حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.