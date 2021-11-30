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الفارق ضئيل بين ميسي وليفاندوفسكي وصلاح ورونالدو بعيدان.. نقاط الأوائل في قائمة الكرة الذهبية

Soccer Football - The Ballon d'Or Awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - November 29, 2021 Paris St Germain's Lionel Messi with the Ballon d'Or award REUTERS/Benoit Tessier Soccer Football - The Ballon d'Or Awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - November 29, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski with the Striker of the Year Trophy REUTERS/Benoit Tessier
ميسي (يسار) تفوّق على ليفاندوفسكي بـ33 نقطة فقط (رويترز)
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202102:34 PM (مكة المكرمة)

تشكيك في النتائج وهجوم على المعايير التي على أساسها تمنح الكرة الذهبية، وصلا حد وصف جماهير كرة القدم للجائزة التي قُدمت هذا العام بالمحاباة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

غير أن مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية التي تقدم الجائزة المرموقة، نشرت نتائج تفصيلية للنقاط التي حصل عليها المرشحون العشرة الأوائل، وكانت المنافسة الشرسة واضحة بين ميسي الفائز والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني والذي رشحه أغلب الخبراء والمحللين وحتى الجماهير للظفر بالجائزة نظرا للأرقام التي حققها "ليفا" في 2021.

والأمر اللافت في الترتيب حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح على عدد ضئيل جدا من النقاط مقارنة بالمراكز الثلاثة الأولى.

10- الحارس الإيطالي جيانلويجي دونا روما (باريس سان جيرمان): 37 نقطة

9- الفرنسي كليان مبابي (سان جيرمان): 58 نقطة

8- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 73 نقطة

7- المصري محمد صلاح (ليفربول): 121 نقطة

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 178 نقطة

5- الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي): 186 نقطة

4- الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد): 239 نقطة

3- الإيطالي جورجينيو (تشلسي): 460 نقطة

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 580 نقطة

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (سان جيرمان): 613 نقطة

المصدر : مواقع إلكترونية

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Villarreal CF v Manchester United: Group F - UEFA Champions League VILLARREAL, SPAIN - NOVEMBER 23: Cristiano Ronaldo of Manchester United reacts during the UEFA Champions League group F match between Villarreal CF and Manchester United at Estadio de la Ceramica on November 23, 2021 in Villarreal, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

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