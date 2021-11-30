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كرة قدم

أزمة برمجة تدفع الأهلي المصري لمراسلة اتحاد الكرة المصري والفيفا والكاف

African Champions League - Al Ahly v Union Sportive de la Gendarmerie Nationale Soccer Football - African Champions League - Al Ahly v Union Sportive de la Gendarmerie Nationale - Al Salam Stadium, Cairo, Egypt - October 23, 2021 Al Ahly's Walid Soliman talks to teammates during the half time REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
الأهلي سيفتقد العديد من لاعبيه بسبب مشاركتهم في أمم أفريقيا (رويترز)
29/11/2021

قرر النادي الأهلي المصري إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي "كاف" (CAF) والاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA)، بخصوص تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية وبطولة أمم أفريقيا.

وتقام كأس العالم للأندية في الإمارات بين الثالث و12 فبراير/شباط المقبل، في حين تستضيف الكاميرون أمم أفريقيا بين التاسع من يناير/كانون الثاني والسادس من فبراير/شباط المقبلين.

وذكر الأهلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين، أنه سيطلب في خطاباته المرسلة غدا الثلاثاء ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب المصري والأهلي ممثل مصر وأفريقيا في مونديال الأندية.

وأضاف البيان "يضم المنتخب المصري ما بين 7 و9 لاعبين من فريق الأهلي بخلاف وجود عدد من لاعبيه المحترفين في صفوف منتخبات بلدانهم، مثل التونسي علي معلول والمالي أليو ديانغ والمغربي بدر بانون، وهو الأمر الذي سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلدانهم في كأس أمم أفريقيا".

يذكر أن قرعة مونديال الأندية سحبت اليوم الاثنين، ووضعت الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الثاني، وفي حال فوز النادي المصري المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا سيواجه في نصف النهائي نادي بالميراس البرازيلي.

ويشهد المونديال مشاركة 7 أندية، وهي إلى جانب الأهلي، الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف، وتشلسي بطل دوري أبطال أوروبا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، وبالميراس بطل كأس ليبرتادوريس، ومونتيري المكسيكي بطل أبطال كونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل أوقيانوسيا.

المصدر : وكالات

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Published On 17/7/2021
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