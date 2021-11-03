Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

300 مليون يورو قيمة صفقة هالاند و50 مليونا راتبه السنوي.. فتح المزاد على موهبة النجم النرويجي

Bundesliga - Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin
تسعى مجموعة من الأندية الكبرى في أوروبا لضم هالاند وقد استبعد وكيل أعماله انتقاله إلى بايرن ميونخ بسبب ارتفاع قيمة صفقة بيعه (رويترز)
3/11/2021

أكد وكيل أعمال إيرلينغ هالاند -هداف بوروسيا دورتموند- أن صفقة بيع مهاجم المنتخب النرويجي قد تصل إلى 300 مليون يورو (348 مليون دولار).

وقال الألماني فولكر ستروث -وكيل أعمال هالاند- لمجلة "سبورت بيلد" (Sport Bild) الأسبوعية اليوم الأربعاء، إن هذه المبالغ الطائلة ستعني رحيل القناص النرويجي البالغ من العمر 21 عاما في العام المقبل وعدم استمراره في البوندسليغا.

وأضاف "أعتقد أن صفقة الانتقال تتم في 2022، هالاند لديه شرط جزائي (في عقده)، الحزمة الكاملة متضمنة الراتب لمدة 5 أعوام وعمولة الوكيل على الأرجح ستتراوح بين 250 إلى 300 مليون يورو".

وتعتبر صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 2017 هي الأغلى على مستوى العالم حتى الآن، حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وانتقل هالاند -الذي يعاني حاليا من الإصابة- إلى دورتموند مطلع 2020 قادما من سالزبورغ النمساوي ويمتد عقده مع الفريق الألماني حتى 2024.

وتسعى مجموعة من الأندية الكبرى في أوروبا لضم هالاند. وقد استبعد ستروث انتقاله إلى بايرن ميونخ بسبب ارتفاع قيمة الصفقة وكذلك قيمة راتب اللاعب التي قد تصل إلى 50 مليون يورو.

وأشار ستروث إلى أنه "حتى لو كان بايرن يمتلك هذا المبلغ فإنه لن يقدم على الأمر، سيكون أشبه بالجحيم لو حصل لاعب في ألمانيا على 50 مليون يورو".

وتوقع ستروث أن يستند قرار هالاند على النادي الذي سيحقق من خلاله الألقاب مثل لقب دوري أبطال أوروبا.

وختم بالقول "قراره لن يعتمد فقط على المال، 10% أكثر أو أقل لن تكون الفيصل".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

Benzema - Lewandowski - Haaland

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي وبنزيمة يتفوق عليه وعلى هالاند

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي، في الوقت الذي يتفوق عليه النجم الفرنسي كريم بنزيمة هذا الموسم.    

Published On 21/9/2021
Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - Bundesliga

الإعصار هالاند يتفوق على ليفاندوفسكي

لا تمر مباراة إلا ويضع فيها المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند بصمته بهز شباك المنافسين ببراعة شديدة، حتى فاقت أهدافه عدد المباريات التي لعبها مع فريقه بروسيا دورتموند، وتفوق على روبرت ليفاندوفسكي.

Published On 19/9/2021
المزيد من كرة قدم

في باريس سان جيرمان.. اللغة الإسبانية هي المسيطرة

Paris St Germain Training and Press Conference

"كلاسيكو" مبكر غير معتاد للكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.. قمة نارية وحضور محدود

Egyptian Premier League - Al Ahly v Zamalek

رونالدو منقذ مانشستر يونايتد.. عندما يشيد بك الزميل والمنافس

Champions League - Group F - Atalanta v Manchester United

شاهد.. رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ويوفنتوس أول المتأهلين في دوري الأبطال

Champions League - Group F - Atalanta v Manchester United Soccer Football - Champions League - Group F - Atalanta v Manchester United - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - November 2, 2021 Manchester United's Cristiano Ronaldo scores their first goal REUTERS/Alberto Lingria
الأكثر قراءة

ميديابارت: في رحلة سرية مع ابنها.. الرهينة الفرنسية السابقة التي أسلمت تعود إلى مالي

French President Macron welcomes aid worker Sophie Petronin near Paris

أنباء عن توافق قريب بالسودان.. ترقب لنتائج الاتصالات بين مكونات السلطة وحمدوك يتمسك بشروطه

ماخاشيف وريث نور محمدوف وتلميذه.. كاد يكسر يد منافسه في نزال بالفنون القتالية المختلطة

أزمة الوزير قرداحي.. بيروت تصف شروط الرياض بـ"المستحيلة" ودعم فرنسي وأميركي لحكومة ميقاتي

Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou Habib gestures as he speaks during an interview with Reuters in Beirut