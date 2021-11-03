300 مليون يورو قيمة صفقة هالاند و50 مليونا راتبه السنوي.. فتح المزاد على موهبة النجم النرويجي

أكد وكيل أعمال إيرلينغ هالاند -هداف بوروسيا دورتموند- أن صفقة بيع مهاجم المنتخب النرويجي قد تصل إلى 300 مليون يورو (348 مليون دولار).

وقال الألماني فولكر ستروث -وكيل أعمال هالاند- لمجلة "سبورت بيلد" (Sport Bild) الأسبوعية اليوم الأربعاء، إن هذه المبالغ الطائلة ستعني رحيل القناص النرويجي البالغ من العمر 21 عاما في العام المقبل وعدم استمراره في البوندسليغا.

وأضاف "أعتقد أن صفقة الانتقال تتم في 2022، هالاند لديه شرط جزائي (في عقده)، الحزمة الكاملة متضمنة الراتب لمدة 5 أعوام وعمولة الوكيل على الأرجح ستتراوح بين 250 إلى 300 مليون يورو".

وتعتبر صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 2017 هي الأغلى على مستوى العالم حتى الآن، حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وانتقل هالاند -الذي يعاني حاليا من الإصابة- إلى دورتموند مطلع 2020 قادما من سالزبورغ النمساوي ويمتد عقده مع الفريق الألماني حتى 2024.

وتسعى مجموعة من الأندية الكبرى في أوروبا لضم هالاند. وقد استبعد ستروث انتقاله إلى بايرن ميونخ بسبب ارتفاع قيمة الصفقة وكذلك قيمة راتب اللاعب التي قد تصل إلى 50 مليون يورو.

وأشار ستروث إلى أنه "حتى لو كان بايرن يمتلك هذا المبلغ فإنه لن يقدم على الأمر، سيكون أشبه بالجحيم لو حصل لاعب في ألمانيا على 50 مليون يورو".

وتوقع ستروث أن يستند قرار هالاند على النادي الذي سيحقق من خلاله الألقاب مثل لقب دوري أبطال أوروبا.

وختم بالقول "قراره لن يعتمد فقط على المال، 10% أكثر أو أقل لن تكون الفيصل".