في باريس سان جيرمان.. اللغة الإسبانية هي المسيطرة

كانت هناك بعض المخاوف في فرنسا بشأن الطريقة التي يعبّر بها لاعبو فريق باريس سان جيرمان عن أنفسهم، وبشكل أكثر تحديدًا أن اللغة الشائعة والمهيمنة في غرفة الملابس هي الإسبانية.

لدى سان جيرمان فريق متعدد الجنسيات واللغات، وينعكس ذلك في طريقة التواصل مع بعضهم بعضا، ولكن المفاجأة أن اللغة الفرنسية ليست الرئيسة في فريق العاصمة الفرنسية.

المدرب نفسه، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لا يكاد يستخدم اللغة الفرنسية، ويخاطب لاعبيه بدلًا من ذلك بشكل أساسي بلغته الأم الإسبانية أو الإنجليزية، ويتقن بعض أعضاء فريقه التدريبي بشكل جيد اللغة الفرنسية، لكنها ليست لغة الفريق ككل.

في وقت من الأوقات -حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca)- كان النادي الباريسي يطلب من اللاعبين غير الناطقين بالفرنسية تعلم اللغة المحلية، ولكن لم يعد هذا هو الحال، وبات يختار عددا قليلا من اللاعبين تعلّمها الآن.

جهود مبابي

يمكن القول إن كليان مبابي نجم الفريق ومنتخب فرنسا، الذي يلعب في عاصمة وطنه، يبذل جهدًا للتحدث بالإسبانية أو الإنجليزية، وكذلك الأمر مع الفرنكوفونيين الآخرين، مثل إدريسا غاي وعبدو ديالو.

ويُقال إن البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والكوستاريكي كيلور نافاس لا يستخدمون الفرنسية أبدا، لكنهم يفهمونها. ومع ذلك، فإن الوافدين الجدد، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي نونو مينديز ليست لديهم معرفة إطلاقا بالفرنسية.

ويبذل بعض اللاعبين الأجانب جهدًا واضحا لتعلم اللغة الفرنسية، بينهم الإسبانيان أندير هيريرا وخوان برنات والبرازيلي رافينيا ألكنتارا والألماني يوليان دراكسلر والبرتغالي دانيلو بيريرا.

ولم يكن لدى الفريق الباريسي مدرب فرنسي منذ رحيل لوران بلان في 2016، ومنذ ذلك الحين فقدت اللغة الفرنسية مكانتها في النادي.

وبات من الطبيعي أن يسعى اللاعبون والمدربون إلى إيجاد أرضية لغوية مشتركة والتحدث بلغة يفهمها الجميع.