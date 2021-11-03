تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأنقذ فريقه مانشستر يونايتد من خسارة في دوري أبطال أوروبا، وضمن ناديا يوفنتوس وبايرن ميونخ أولى بطاقات العبور إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وارتدى رونالدو ثوب البطل مجددا وسجل هدفين، لينقذ مانشستر يونايتد من كمين مضيفه أتالانتا الإيطالي ويقوده للتعادل 2-2 الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة، التي شهدت أيضا فوز فياريال الإسباني على يانغ بويز السويسري 2-صفر.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف فياريال، ورفع أتالانتا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن يانغ بويز.

وفي المجموعة الثامنة، حسم يوفنتوس تأهله إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 4-2.

وسجل أهداف يوفنتوس باولو ديبالا (هدفين) في الدقيقتين 11 و58 من ركلة جزاء، وفيدريكو كييزا في الدقيقة 74، وألفارو موراتا في الدقيقة 82، بينما سجل لزينيت سان بطرسبورغ ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26، وسردار أزمون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

⚽️🥅 ليفاندوفسكي يزيد غلته من الأهداف ويفتتح التسجيل للبايرن في مباراته المئة في دوري الأبطال ✌️#دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/20PbGb8Enb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2021

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب ليضمن تأهله بغض النظر عن نتائج آخر جولتين، بينما توقف رصيد زينيت عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي وقت سابق، فاز تشلسي الإنجليزي على مضيفه مالمو السويدي 1-صفر، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وظل مالمو بلا رصيد في قاع الترتيب.

وضمن بايرن ميونخ التأهل عن المجموعة الخامسة، عقب فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 5-2، بينما عاد برشلونة بفوز ثمين من ملعب دينامو كييف بهدف سجله أنسو فاتي.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا إلى الدور المقبل بغض النظر عن نتائج آخر جولتين.

وارتقى برشلونة للمركز الثاني برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على بنفكيا، وتوقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.