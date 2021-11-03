رونالدو منقذ مانشستر يونايتد.. عندما يشيد بك الزميل والمنافس

شبّه النرويجي أولي غونار سولشاير -مدرب مانشستر يونايتد- هدافه كريستيانو رونالدو يأسطورة كرة السلة مايكل جوردان لأنهما يعطيان الأفضلية نفسها للمانيو ولشيكاغو بولز، فيما ضحك جيان بييرو غاسبريني -مدرب أتلانتا- مما يردده البعض بأن اللاعب البالغ عمره 36 عاما هو السبب في عدم ثبات أداء ناديه.

وسجل قائد منتخب البرتغال هدفين قاد بهما "الشياطين الحمر" للعودة مرتين في المباراة وفرض التعادل 2-2 على الفريق الإيطالي بعقر داره في دوري أبطال أوروبا.

وعادل رونالدو النتيجة لأول مرة قبل الاستراحة، قبل أن يكرر الأمر ذاته في الوقت بدل الضائع، ليصعد بيونايتد إلى صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط ويتقدم بالمواجهة المباشرة على فياريال، ويأتي أتلانتا ثالثا وله 5 نقاط.

وهز "الدون" الشباك خلال الفوز على فياريال وأتلانتا أيضا، ما جعل سولشاير يقارنه بجوردان الذي قاد بولز لإحراز لقب دوري السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) 6 مرات.

وقال سولشاير للصحفيين "كلنا علينا بعض الأدوار والمسؤوليات. بكل تأكيد كريستيانو هو قائد هذه المجموعة، لكن هذا ما يفعله وهو أنه يسجل الأهداف.. نحن غير سعداء باستقبال هدفين، لكنه (رونالدو) يعطينا مثل هذه اللحظات وأنا متأكد أنه نفس شعور شيكاغو بولز مع مايكل جوردان".

وتابع "في بعض الأحيان تملك الفرق مثل هؤلاء اللاعبين، ولهذا السبب فإن مانشستر يونايتد يكون على ما هو عليه،.. تحتاج الفرق لمثل هذه اللحظات".

وعاد رونالدو إلى ناديه السابق يونايتد هذا الصيف وسجل 9 أهداف في كل المسابقات، وسجل في كل المباريات الأربع ليونايتد في المجموعة السادسة بدوري الأبطال، كما أحرز 4 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وختم سولشاير "بالنسبة لي، فإن كريستيانو يتحسن باستمرار معنا، وهو يشعر أنه يتحسن.. يدرك الجميع أنه لم يستعد للموسم بشكل جيد، والآن هو يتحسن باستمرار وهو يشعر بذلك".

أما مدرب أتلانتا "المصدوم" فقال "وصل الحال بأن يقول البعض إنه يمثل مشكلة. تخيل رونالدو يمثل مشكلة! هو لا يسدد خارج المرمى أبدا، بل نصف محاولاته تسفر عن أهداف والنصف الآخر يتم إنقاذه".

ومع بلوغ رونالدو عامه الـ36 فإنه لا يضغط بقوة على المدافعين، مما دفع بعض المنتقدين للتساؤل حول تسببه في عدم توازن يونايتد، لكن سولشاير مدرب الفريق الإنجليزي يدرك تماما قيمة اللاعب.