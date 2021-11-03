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كرة قدم

بنزيمة يهدي ريال مدريد الألفية وميلان يفشل في تحقيق الفوز الأول بأبطال أوروبا

Champions League - Group D - Real Madrid v Shakhtar Donetsk Soccer Football - Champions League - Group D - Real Madrid v Shakhtar Donetsk - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - November 3, 2021 Real Madrid's Karim Benzema celebrates scoring their first goal REUTERS/Sergio Perez
بنزيمة رفع رصيده إلى 76 هدفا في دوري الأبطال (رويترز)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202111:00 PM (مكة المكرمة)

قاد الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد للفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت المباراة تسجيل ريال مدريد الهدف رقم ألف في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وسجل بنزيمة الهدف التاريخي لريال مدريد في الدقيقة 14، قبل أن يدرك فيرناندو التعادل في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 61 عاد بنزيمة ليسجل الهدف الثاني له والثاني لريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، في حين تجمد رصيد شاختار دونيتسك عند نقطة واحدة في المركز الأخير، حيث اقترب من وداع المسابقة في حال فوز شيريف تيراسبول المولودوفي على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي تقام في المجموعة نفسها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وفي المجموعة الثانية، فشل ميلان في تحقيق أول فوز له في دوري الأبطال هذا الموسم، وتعادل على ملعبه أمام ضيفه بورتو البرتغالي 1-1.

وحصل ميلان على أول نقطة له ليبقى قابعا في المركز الأخير، في حين رفع بورتو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي يواجه في وقت لاحق اليوم ليفربول المتصدر برصيد 9 نقاط.

المصدر : وكالات

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