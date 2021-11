أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2021، وتواجد الجزائري رياض محرز في القائمة التي ضمت 11 مرشحا.

وضمت قائمة الفيفا أهدافا مميزة سجلت في منافسات كرة القدم لدى الرجال والنساء في عام 2021.

وانضم محرز للقائمة بفضل هدفه مع المنتخب الجزائري في مرمى زيمبابوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

The Algerian 🧙 flicks, skips and slots home one of the finest strikes of his career ✔️

Will @Mahrez22 be pulling a Puskás award out of his 🎩 soon?#TotalEnergiesAFCONQ2021 | @LesVerts https://t.co/UFpuvgvOU2 pic.twitter.com/qszyzEcOCF

— CAF (@CAF_Online) November 29, 2021