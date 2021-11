قطر ترحب بالمنتخبات العربية في مونديال العرب

تصدرت وسوم مونديال العرب لكرة القدم منصات التواصل الاجتماعي العربية، ومن المقرر انطلاق أولى مباريات البطولة غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وتفاعل ناشطون وصفحات رياضية عربية، مع وسمي "#كأس_العرب"، و"#مونديال_العرب"، على تويتر.

وشارك مغردون مقاطع فيديو -لاقت استحسانهم- من استعدادات قطر بوصفها الدولة المنظمة للبطولة، واستعدادات المنتخبات العربية المشاركة في مونديال العرب.

ورحبت لجنة المشاريع والإرث لكأس العالم فيفا قطر 2022 بالمنتخبات العربية التي توالى وصولها إلى الدوحة للمشاركة في مونديال العرب.

بدورها، نشرت قنوات "بي إن سبورتس" (beIN Sports) الرياضية -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- مقطع فيديو يرحب بجميع المنتخبات العربية مع لقطات لأبرز معالمها وألقابها التي تشتهر بها في عالم كرة القدم.

وشارك عدد من الاتحادات العربية لكرة القدم بمقاطع فيديو وصور من الأجواء التدريبية لمنتخباتها، استعدادا للبطولة. ومن قلب الحدث، نشرت مقاطع فيديو لجانب من فاعليات منطقة المشجعين بكورنيش الدوحة على هامش منافسات البطولة العربية.

وفي السياق ذاته، رحب إعلاميون ومغردون قطريون بكل الضيوف العرب الذين سيأتون إلى قطر ويشجعون منتخبات بلادهم.

Here we go 🙏#كأس_العرب pic.twitter.com/FG1aHiyoVk

— كابتن ماجد (@MagedGazr) November 29, 2021