تدخل الإمارات مونديال العرب بالقوة الضاربة -بقيادة مدربها الهولندي بيرت فان مارفيك- على أمل مصالحة المشجعين بعد مسيرة مهتزة في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
قطر ترحب بالمنتخبات العربية في مونديال العرب
تصدرت وسوم مونديال العرب لكرة القدم منصات التواصل الاجتماعي العربية، ومن المقرر انطلاق أولى مباريات البطولة غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
وتفاعل ناشطون وصفحات رياضية عربية، مع وسمي "#كأس_العرب"، و"#مونديال_العرب"، على تويتر.
وشارك مغردون مقاطع فيديو -لاقت استحسانهم- من استعدادات قطر بوصفها الدولة المنظمة للبطولة، واستعدادات المنتخبات العربية المشاركة في مونديال العرب.
ورحبت لجنة المشاريع والإرث لكأس العالم فيفا قطر 2022 بالمنتخبات العربية التي توالى وصولها إلى الدوحة للمشاركة في مونديال العرب.
بدورها، نشرت قنوات "بي إن سبورتس" (beIN Sports) الرياضية -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- مقطع فيديو يرحب بجميع المنتخبات العربية مع لقطات لأبرز معالمها وألقابها التي تشتهر بها في عالم كرة القدم.
وشارك عدد من الاتحادات العربية لكرة القدم بمقاطع فيديو وصور من الأجواء التدريبية لمنتخباتها، استعدادا للبطولة. ومن قلب الحدث، نشرت مقاطع فيديو لجانب من فاعليات منطقة المشجعين بكورنيش الدوحة على هامش منافسات البطولة العربية.
وفي السياق ذاته، رحب إعلاميون ومغردون قطريون بكل الضيوف العرب الذين سيأتون إلى قطر ويشجعون منتخبات بلادهم.
Here we go 🙏#كأس_العرب pic.twitter.com/FG1aHiyoVk
— كابتن ماجد (@MagedGazr) November 29, 2021
Witting 😍💙@Abdulazizluies@RahmaRiad #مونديال_العرب pic.twitter.com/pfOlA0IVma
— رنو (@rnoo606) November 27, 2021
أهلاً بمنتخب #السعودية @SaudiNT 🇸🇦 في قطر#مونديال_العرب 🏆 pic.twitter.com/siV1G5YSXv
— Road to 2022 (@roadto2022) November 28, 2021
أهلاً بصقور الجديان @SFA1936 🇸🇩 في قطر#مونديال_العرب 🏆 pic.twitter.com/ARAsmhaflp
— Road to 2022 (@roadto2022) November 28, 2021
لحظة وصول منتخب #مصر @Pharaohs 🇪🇬 إلى قطر #مونديال_العرب 🏆 pic.twitter.com/G3SjB0jrWi
— Road to 2022 (@roadto2022) November 27, 2021
أهلاً برجال الأرز 🇱🇧 منتخب #لبنان وصل إلى الدوحة #مونديال_العرب 🏆 pic.twitter.com/wa5Wwz4TlV
— Road to 2022 (@roadto2022) November 27, 2021
جانب من فاعليات منطقة المشجعين "الركن المصري" بكورنيش الدوحة على هامش منافسات #كأس_العرب قطر2021 التي تنطلق يوم الثلاثاء وتستمر حتى 18 ديسمبر 🇪🇬🇶🇦♥️⚽️#كأس_العرب_تجمعنا | #Qatar2021 pic.twitter.com/zwnOvJQFT4
— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) November 28, 2021
🎦 "التنورة المصرية" الشهيرة 🇪🇬 على #كورنيش_الدوحة .. ضمن فاعليات منطقة المشجعين على هامش بطولة #كأس_العرب قطر2021 ⚽️🇶🇦🏆#كأس_العرب_قطر2021 | #Qatar2021 pic.twitter.com/nCLONLPIjm
— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) November 28, 2021
حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً في وطن الحب والسلام #مونديال_العرب #قطر #دوحة_الجميع #كأس_العرب
— رجاء سلمان (@rajasalman1) November 29, 2021
مقطع جميل من @beINSPORTS
لضيوف #قطر 🇶🇦 في #كأس_العرب pic.twitter.com/AM7iDH7Pa5
— ABM (@IIQtrll) November 28, 2021
بالتوفيق لمنتخبنا الفدائي ربي ينصركم وتشرفونا 😍#مونديال_العرب https://t.co/P6qlFTpWNx
— Lolita (@LinaLin11792239) November 29, 2021
﮼مرحباًبكم،في،دوحة،الخيـر
— нαм̨αđ αℓ-тнαηι (@7amad__ALTHani) November 29, 2021