قطر تتطلع للفوز بلقب مونديال العرب قبل استضافة كأس العالم 2022

يهدف منتخب قطر إلى إحراز لقب مونديال العرب لكرة القدم على أرضه مع انطلاق المسابقة غدا الثلاثاء، بهدف الحصول على دفعة من الثقة والاطمئنان قبل استضافة نهائيات المونديال عام 2022.

وستلعب قطر في المجموعة الأولى في البطولة التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى جانب العراق وسلطنة عمان والبحرين.

وسيكون "العنابي" المرشح الأبرز للتأهل من المجموعة، فيما من المنتظر أن تكون المنافسة مفتوحة على البطاقة الثانية.

ويخوض مدرب قطر فيلكس سانشيز البطولة بالعديد من عناصر التشكيلة الفائزة بكأس آسيا 2019، مثل الهداف المعز علي، وأكرم عفيف، وحسن الهيدوس، وعبد الكريم حسن.

وستمثل البطولة فرصة للاعبين لاكتساب المزيد من الخبرة في اللعب أمام عدد ضخم من المشجعين وفي الملاعب نفسها التي تستضيف أول مونديال في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتبدأ قطر المسابقة أمام البحرين التي أخفقت في بلوغ الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

لكن البحرين الفائزة بكأس الخليج 2019 ستحاول اكتساب المزيد من الخبرة قبل استئناف التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023.

من جهته، تلقى العراق ضربة قوية قبل البطولة بعدما استقال المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات الأسبوع الماضي.

وصول بعثة المنتخب العراقي @IRAQFA 🇮🇶 لمطار حمد الدولي بالدوحة للمشاركة في منافسات #مونديال_العرب 🏆 pic.twitter.com/OSa9dsbS2z — Road to 2022 (@roadto2022) November 26, 2021

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الاتحاد العراقي أحمد عودة زامل قوله "أدفوكات عبر عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموح الجماهير العراقية وله شخصيا، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخب الوطني تأهلا مباشرا إلى مونديال الدوحة".

ولم يحقق منتخب "أسود الرافدين" أي فوز في 6 مباريات بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وكان آخرها الخسارة بثلاثية نظيفة أمام كوريا الجنوبية في الدوحة هذا الشهر.

وسيحاول العراق التعافي سريعا مع المدرب زيليكو بتروفيتش الذي كان يعمل مساعدا لأدفوكات، وستكون البداية أمام المنتخب العماني.

وتشارك عُمان في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، لكن رغم البداية القوية والفوز خارج الأرض على اليابان تراجعت إلى المركز الرابع في المجموعة، وتحتاج الآن إلى انتفاضة قوية في مبارياتها الأربع المتبقية على أمل الوصول إلى المركز الثالث على الأقل من أجل خوض الملحق.

واستبعد المدرب برانكو إيفانكوفيتش المهاجم عبد العزيز المقبالي من تشكيلته في مونديال العرب، لكنه سيعتمد على أغلب التشكيلة التي تشارك في تصفيات كأس العالم.