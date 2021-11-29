قاد البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه إشبيلية 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله رافييل مير فيسينتي في الدقيقة 12، وعادل النتيجة كريم بنزيمة للريال في الدقيقة 32.

🇪🇸 رافا مير من دون رقابة يفتتح التسجيل لإشبيلية من رأسية لا تصد في شباك ريال مدريد 🥅#الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/DpYdX0wlpl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2021

وتراجع أداء الفريقين في الشوط الثاني، قبل أن يعود ريال مدريد للبحث عن هدف الفوز في الدقائق الأخيرة للمباراة، وهو ما تحقق بفضل هدف مميز من فينيسيوس جونيور الذي أسكن الكرة في شباك الحارس المغربي ياسين بونو في الدقيقة 87.

الحكومة كريم بنزيما و الجوهرة "فينيسيوس" يقودان الملكي لمواصلة صدارة الدوري، بعد فوز مثير على "إشبيلية" العنيد 🔥🔥 ملخص المباراة 📺#RealMadridSevillaFC 2-1#LaLigaSantander pic.twitter.com/qaPb84eUpk — LaLiga (@LaLigaArab) November 28, 2021

ورفع ريال رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، في حين توقف رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وهذا هو الفوز العاشر للريال في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 3، في حين أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات.