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كرة قدم

فينيسيوس يبدع ويقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية

Real Madrid CF v Sevilla FC - La Liga Santander MADRID, SPAIN - NOVEMBER 28: Vinicius Junior of Real Madrid celebrates after scoring their side's second goal during the La Liga Santander match between Real Madrid CF and Sevilla FC at Estadio Santiago Bernabeu on November 28, 2021 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
فينيسيوس رفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري خلال هذا الموسم (غيتي)
28/11/2021-|آخر تحديث: 29/11/202112:17 PM (مكة المكرمة)

قاد البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه إشبيلية 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله رافييل مير فيسينتي في الدقيقة 12، وعادل النتيجة كريم بنزيمة للريال في الدقيقة 32.

وتراجع أداء الفريقين في الشوط الثاني، قبل أن يعود ريال مدريد للبحث عن هدف الفوز في الدقائق الأخيرة للمباراة، وهو ما تحقق بفضل هدف مميز من فينيسيوس جونيور الذي أسكن الكرة في شباك الحارس المغربي ياسين بونو في الدقيقة 87.

ورفع ريال رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، في حين توقف رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وهذا هو الفوز العاشر للريال في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 3، في حين أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات.

المصدر : وكالات

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Published On 3/11/2021
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