فينيسيوس حاسم مثل رونالدو وميسي

لا يشك اثنان في أن البرازيلي فينيسيوس جونيور هو النجم الأبرز حاليا في ريال مدريد، وأثبت ذلك بعد أن قاد "الملكي" إلى فوز صعب على إشبيلية في الليغا أمس الأحد.

وحاول جولين لوبتيغي مدرب الفريق الأندلسي خنق البرازيلي، لكن "فيني" لم يستسلم، وواصل محاولاته حتى حصل على ما يصبو إليه في الوقت القاتل من المباراة.

ففي الدقيقة الـ87 من المباراة، وبينما كانت النتيجة 1-1، تلقى فينيسيوس كرة من زميله إيدر ميلتاو على مشارف منطقة الجزاء، وراوغ الفرنسي جوليس كوندي مدافع إشبيلية، وسدد صاروخية انفجرت في مرمى المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية، ليحقق ريال مدريد 3 نقاط صعبة وثمينة في ملعب سانتياغو برنابيو.

الحكومة كريم بنزيما و الجوهرة "فينيسيوس" يقودان الملكي لمواصلة صدارة الدوري، بعد فوز مثير على "إشبيلية" العنيد 🔥🔥 ملخص المباراة 📺#RealMadridSevillaFC 2-1#LaLigaSantander pic.twitter.com/qaPb84eUpk — LaLiga (@LaLigaArab) November 28, 2021

مع احتمال انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى مدريد، والتطور الكبير في مستوى فينيسيوس هذا الموسم، فإن مستقبل "الميرينغي" يبدو مشرقا.

ووصفت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية فينيسيوس بأنه أفضل لاعب في ريال مدريد في الوقت الحالي، وبات حاسما لفريق العاصمة الإسبانية هذا الموسم مثلما كان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي حاسميْن للريال وبرشلونة على الترتيب.

ورفع ريال رصيده إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بفارق 4 نقاط عن ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، في حين توقف رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وهذا هو الفوز العاشر للريال في الدوري هذا الموسم، مقابل خسارة مباراة واحدة والتعادل في 3 مباريات.