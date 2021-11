ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2021، متفوقا على منافسيه من نجوم كرة القدم العالمية.

وحسم ميسي سباق الجائزة للمرة السابعة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي بوصفه أكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة، ويوسع الفارق عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصل على الكرة الذهبية 5 مرات.

وجاء تتويج ميسي بعد موسم متباين على مستوى النادي والمنتخب، إذ توج بلقب كوبا أميركا مع الأرجنتين خلال الصيف الماضي، لكنه واجه متاعب متعددة مع برشلونة الموسم الماضي قبل أن يضطر للرحيل نحو باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع الموسم الحالي.

واختارت مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) أولا المرشحين الـ30 للجائزة، وتبع ذلك تصويت بين 180 صحفيا، لكي يختاروا 5 لاعبين من تلك المجموعة.

ثم يصوت 50 صحفيا متخصصا لاختيار أفضل لاعب في العالم، باستخدام نظام النقاط الذي يتكون من منح كل لاعب 6 نقاط أو 4 أو 3 أو نقطتين أو نقطة واحدة.

