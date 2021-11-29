ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2021، متفوقا على منافسيه من نجوم كرة القدم العالمية.

وحسم ميسي سباق الجائزة للمرة السابعة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي بوصفه أكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة، ويوسع الفارق عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصل على الكرة الذهبية 5 مرات.

ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه ميسي.. الأفضل على الإطلاق 👏#الكرة_الذهبية #BallonDor pic.twitter.com/mTAXupwTC0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2021

وجاء تتويج ميسي بعد موسم متباين على مستوى النادي والمنتخب، إذ توج بلقب كوبا أميركا مع الأرجنتين خلال الصيف الماضي، لكنه واجه متاعب متعددة مع برشلونة الموسم الماضي قبل أن يضطر للرحيل نحو باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع الموسم الحالي.

واختارت مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) أولا المرشحين الـ30 للجائزة، وتبع ذلك تصويت بين 180 صحفيا، لكي يختاروا 5 لاعبين من تلك المجموعة.

ثم يصوت 50 صحفيا متخصصا لاختيار أفضل لاعب في العالم، باستخدام نظام النقاط الذي يتكون من منح كل لاعب 6 نقاط أو 4 أو 3 أو نقطتين أو نقطة واحدة.

من جانب آخر، توج روبرت ليفاندوفسكي الهداف البولندي لنادي بايرن ميونخ بجائزة مهاجم العام في 2021، وذلك بعد نجاحه خلال الموسم الماضي في تحطيم رقم الأسطورة غيرد مولر من حيث عدد الأهداف للاعب في الدوري الألماني خلال موسم واحد، حيث سجل النجم البولندي 41 هدفا.

كما يتصدر حاليا قائمة هدافي الموسم الحالي في البوندسليغا برصيد 14 هدفا، ويقتسم مع سباستيان هيلير مهاجم أياكس أمستردام الهولندي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد 9 أهداف لكل منهما.

وفاز الإسباني بيدري لاعب نادي برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2021، متفوقا على العديد من المواهب الشابة وفي مقدمتهم الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ ومواطنه فلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن وثنائي بوروسيا دورتموند المكون من الإنجليزي جود بيلينغهام والأميركي جيو رينا، بجانب البرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان.

وحصل الإيطالي جانلويجي دوناروما على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم. وتوج دوناروما بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا بجانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.