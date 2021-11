هل يفعلها تشلسي اليوم وينهي مسيرة مانشستر يونايتد المثالية في العاصمة لندن؟

حافظ نادي مانشستر يونايتد على سجله خاليا من الهزائم في آخر 11 مباراة خاضها في العاصمة لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يتعرض لاختبار صعب جدا مساء اليوم الأحد بمواجهة مضيفه تشلسي متصدر البريميرليغ في قمة الجولة 13.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر تغريدة يشير فيها إلى أن مانشستر يونايتد فاز في المباريات الثلاث الأخيرة في مواجهاته ضد الفرق اللندنية بالدوري الإنجليزي، ليتفاعل معها عدد كبير من جماهير تشلسي ويونايتد متوقعين النتيجة اليوم.

Man Utd are unbeaten in their last 11 #PL away matches in London, winning each of their last three in a row@ManUtd | #CHEMUN pic.twitter.com/56M5WkpwL0 — Premier League (@premierleague) November 28, 2021

وتباينت آراء المشجعين بين متفائل بقدرة تشلسي على إنهاء هذه الأرقام المميزة في مواجهة اليوم، ومن رأى أن اليونايتد ما زال قادرا على الحفاظ على هذا السجل بعدم الخسارة على أقل تقدير.

وقال أحد المغردين المتفائلين من مشجعي تشلسي "لسوء الحظ، هذه ليست لندن التي اعتادوا على معرفتها". في حين كتب آخر عن أرقام مانشستر يونايتد "إنها تقترب من نهايتها".

Unfortunately, this is not a London they used to know. https://t.co/JmA91ZiEPW — Elegante ❁ (@ChuksClassie) November 28, 2021

ورأى مغرد أن المواجهة بين تشلسي ومانشستر يونايتد ستكون حامية الوطيس، واصفا ذلك بقوله "سيكون يوما مميتا".

أما بالنسبة لجماهير مانشستر يونايتد، فهناك عدد منهم ما زال متفائلا بفريقه، خاصة بعد إقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير وتعيين الألماني رالف رانغنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم.

وتوقع مشجع لليونايتد أن يحقق فريقه الفوز اليوم، قائلا "يجب أن يكون تشلسي مستعدًا للتعرض للضرب اليوم"، في حين علّق آخر "إنه أمر مثير للاهتمام، هل يمكن أن يحصل يونايتد على نتيجة اليوم؟"

It's coming to an end 🎯 https://t.co/k5btKq4uXC — Kayiira Chris (@ChrisKayiira) November 28, 2021

Chelsea should be prepared to be battered today. #GGMU https://t.co/EKWGn5YlIw — Adams Jerry 🇰🇪 (@AdamsJerry_) November 28, 2021

am a United fan and not even English but pretty sure Watford is considered London https://t.co/Ryc4NvnJYo — Evan Nusantoro (@evan7prathama) November 28, 2021

