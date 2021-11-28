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كرة قدم

هل يفعلها تشلسي اليوم وينهي مسيرة مانشستر يونايتد المثالية في العاصمة لندن؟

Premier League - Tottenham Hotspur v Manchester United
رغم هزائم يونايتد العديدة على ملعبه فإنه حافظ على مسيرة مثالية في لندن (رويترز)
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202104:09 PM (مكة المكرمة)

حافظ نادي مانشستر يونايتد على سجله خاليا من الهزائم في آخر 11 مباراة خاضها في العاصمة لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يتعرض لاختبار صعب جدا مساء اليوم الأحد بمواجهة مضيفه تشلسي متصدر البريميرليغ في قمة الجولة 13.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر تغريدة يشير فيها إلى أن مانشستر يونايتد فاز في المباريات الثلاث الأخيرة في مواجهاته ضد الفرق اللندنية بالدوري الإنجليزي، ليتفاعل معها عدد كبير من جماهير تشلسي ويونايتد متوقعين النتيجة اليوم.

وتباينت آراء المشجعين بين متفائل بقدرة تشلسي على إنهاء هذه الأرقام المميزة في مواجهة اليوم، ومن رأى أن اليونايتد ما زال قادرا على الحفاظ على هذا السجل بعدم الخسارة على أقل تقدير.

وقال أحد المغردين المتفائلين من مشجعي تشلسي "لسوء الحظ، هذه ليست لندن التي اعتادوا على معرفتها". في حين كتب آخر عن أرقام مانشستر يونايتد "إنها تقترب من نهايتها".

ورأى مغرد أن المواجهة بين تشلسي ومانشستر يونايتد ستكون حامية الوطيس، واصفا ذلك بقوله "سيكون يوما مميتا".

أما بالنسبة لجماهير مانشستر يونايتد، فهناك عدد منهم ما زال متفائلا بفريقه، خاصة بعد إقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير وتعيين الألماني رالف رانغنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم.

وتوقع مشجع لليونايتد أن يحقق فريقه الفوز اليوم، قائلا "يجب أن يكون تشلسي مستعدًا للتعرض للضرب اليوم"، في حين علّق آخر "إنه أمر مثير للاهتمام، هل يمكن أن يحصل يونايتد على نتيجة اليوم؟"

 

المصدر : وكالة سند
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