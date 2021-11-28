كشف استطلاع بريطاني للرأي شارك فيه ألفا مشجع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن الجمهور الأسوأ رائحة في البطولة التي تعد الأقوى بالعالم في الوقت الحالي.

واحتل مشجعو نيوكاسل يونايتد المركز الأول بنسبة 67% من الأصوات في الاستطلاع الذي أجراه موقع (greatgoals.com101) ونقلته صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية التي ذكرت أنهم يستحمون أقل من مشجعي الفرق المنافسة كما يبذلون مجهودا بدنيا إضافيا بعد تشجيع فريقهم في المباريات الرسمية.

وخلص الاستطلاع إلى أن 19% من مشجعي البريميرليغ يستحمون أقل من 3 مرات في الأسبوع، وبشكل عام يعود واحد من كل 3 مشجعين إلى منازلهم بعد المباريات وهم تفوح من أجسادهم وملابسهم رائحة الكحول والعرق.

واحتل مشجعو ويستهام المركز الثاني من حيث الرائحة بنسبة 61%، يليهم مشجعو بيرنلي في المركز الثالث (48%)، وكان أنصار فريق برايتون هم ألطف الجماهير من حيث الرائحة، حيث قال 11% فقط إن رائحتهم كريهة.