قبل 23 عاما، كانت العاصمة القطرية الدوحة شاهدة على رقم قياسي مثير في تاريخ بطولة كأس العرب لكرة القدم، من خلال مشاركة 12 منتخبا للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن في تاريخ البطولة.

والآن، تستعد الدوحة لرقم قياسي جديد في عدد المشاركين، مع وصول عدد المنتخبات المتنافسة في نسخة 2021، المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى 16 منتخبا.

النسخة "المونديالية" لكأس العرب

وتنطلق فعاليات هذه النسخة "المونديالية" المرتقبة من بطولة كأس العرب بعد غد الثلاثاء، بمشاركة 16 منتخبا عربيا من بينها 10 منتخبات أسيوية و6 منتخبات أفريقية، ليجتمع أكبر عدد من المنتخبات في نسخة واحدة من بطولة كأس العرب.

وكانت نسخة 1998 التي استضافتها قطر أيضا، شهدت أكبر عدد من المنتخبات في نسخة واحدة بكأس العرب قبل نسخة 2021، حيث شارك فيها 12 منتخبا، بينما كان أكبر عدد آخر من المنتخبات في نسخة واحدة هو 11 في نسخة عام 2002 بالسعودية، و10 منتخبات في كل من نسختي 1966 بالعراق و1988 بالأردن.

والقائمة التالية توضح عدد المنتخبات المشاركة في النسخ التسع السابقة من البطولة، والدولة المستضيفة:

1963 لبنان = 5 منتخبات

1964 الكويت = 5 منتخبات

1966 العراق = 10 منتخبات

1985 السعودية = 6 منتخبات

1988 الأردن = 10 منتخبات

1992 سوريا = 6 منتخبات

1998 قطر = 12 منتخبا

2002 الكويت = 10 منتخبات

2012 السعودية = 11 منتخبا