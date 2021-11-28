برشلونة يفوز بصعوبة على فياريال في الدوري الإسباني

انتزع فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه فياريال 3-1 في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بهدف سجله فرينكي دي يونغ (48)، وتعادل فياريال عن طريق سامويل شوكويزي (77)، ثم سجل ممفيس ديباي الهدف الثاني لبرشلونة (88)، قبل أن يختتم فيليب كوتينيو أهداف برشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الـ12.