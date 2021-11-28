يسعى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد لتدعيم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية القادم، على أمل إنقاذه من الكبوة الطويلة التي بدأت منذ الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ 2-8 العام الماضي.
برشلونة يفوز بصعوبة على فياريال في الدوري الإسباني
27/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202101:24 AM (مكة المكرمة)
انتزع فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه فياريال 3-1 في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة بهدف سجله فرينكي دي يونغ (48)، وتعادل فياريال عن طريق سامويل شوكويزي (77)، ثم سجل ممفيس ديباي الهدف الثاني لبرشلونة (88)، قبل أن يختتم فيليب كوتينيو أهداف برشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.
هدف ولكن ❗️
📺 تقنية الفيديو "VAR" لها القرار النهائي #الدوري_الإسباني#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/zb5DK3cocP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2021
ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الـ12.
المصدر : وكالات