شوط واحد وفريق من 9 لاعبين.. مباراة رسمية "مجنونة" في الدوري البرتغالي

أثارت مباراة غريبة بين فريقي بيلينينسيش وبنفيكا في الدوري البرتغالي لكرة القدم كثيرا من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اضطرار الفريق إلى اللعب بـ9 لاعبين فقط -بينهم حارس مرمى- منذ بداية المواجهة، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف النادي.

واستبعد فريق بيلينينسيش 17 لاعبًا بسبب تفشي "كوفيد-19″، وبدؤوا المباراة بمشاركة 9 لاعبين، بما في ذلك حارسهم الاحتياطي الذي لعب في مركز خط الوسط.

Spare a thought for Belenenses who, due to a Covid outbreak, could only field nine players — including two keepers — against Benfica. Game called off less than a minute into the second half after the hosts went down to six men. Still, least @FotMob were kind with the ratings. pic.twitter.com/kGHq58OLtE — These Football Times (@thesefootytimes) November 27, 2021

وما زاد من غرابة المباراة أنها انتهت بعد 15 ثانية من انطلاق الشوط الثاني بقرار من الحكم، فقد كان هناك نقص في عدد لاعبي بيلينينسيش بعد عودتهم إلى أرض الملعب لاستئناف اللقاء، كما أصيب لاعب آخر منهم فور بداية الشوط الثاني.

Primera Liga side Belenenses had 17 players out due to a COVID-19 outbreak They took the pitch against Benfica with NINE players, including their backup keeper who played RB The match was suspended early in the second-half after Belenenses were reduced to six men on the pitch pic.twitter.com/w67m8UZOjY — International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 27, 2021

وأنهى بنفيكا الشوط الأول متقدما في النتيجة 7-0، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها المباراة بعد قرار إنهائها، بعدما انخفض عدد لاعبي أصحاب الأرض إلى 6 لاعبين على أرضية الميدان فقط.

وتفاعل ناشطون رياضيون من شتى أنحاء العالم مع أحداث المباراة الغريبة، فاستنكر عدد منهم قرار لعبها بهذا الشكل، ورفض تأجيلها من المسؤولين عن الدوري البرتغالي.

A Real Madrid or a Manchester United would never, ever be asked to play with only nine men. Why does football keep doing shit like this?#Benfica #Belenenses — Kris Voakes (@krisvoakes) November 27, 2021

وانتقد الناشط الرياضي البريطاني "كريس فواكس" لعب المباراة بهذه الظروف، قائلا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر " لن يُطلب من ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أبدًا اللعب بـ9 لاعبين فقط. لماذا تستمر كرة القدم في القيام بهذا الهراء؟".

Enquanto isso, episódio triste para a liga portuguesa. Jogo interrompido entre Belenenses e Benfica. Surto de COVID, falta de jogadores, partida abandonada. https://t.co/dlSGKHVPwH — Gustavo Hofman (@gustavohofman) November 27, 2021

وكتب أحد الصحفيين البرازيليين "حلقة حزينة في الدوري البرتغالي. توقفت المباراة بين بيلينينسيش وبنفيكا بسبب تفشي كورونا، وقلة اللاعبين، إنها مباراة مهجورة"، في حين قال صحفي رياضي آخر "الجنون في المقام الأول أن هذه المباراة بدأت، ولماذا هناك توقف لبروتوكول الدوري البرتغالي 9 لاعبين مقابل 11؟ هذا جنون".