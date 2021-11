شوط واحد وفريق من 9 لاعبين.. مباراة رسمية "مجنونة" في الدوري البرتغالي

أثارت مباراة غريبة بين فريقي بيلينينسيش وبنفيكا في الدوري البرتغالي لكرة القدم كثيرا من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اضطرار الفريق إلى اللعب بـ9 لاعبين فقط -بينهم حارس مرمى- منذ بداية المواجهة، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف النادي.

واستبعد فريق بيلينينسيش 17 لاعبًا بسبب تفشي "كوفيد-19″، وبدؤوا المباراة بمشاركة 9 لاعبين، بما في ذلك حارسهم الاحتياطي الذي لعب في مركز خط الوسط.

Spare a thought for Belenenses who, due to a Covid outbreak, could only field nine players — including two keepers — against Benfica.

Game called off less than a minute into the second half after the hosts went down to six men.

Still, least @FotMob were kind with the ratings. pic.twitter.com/kGHq58OLtE

— These Football Times (@thesefootytimes) November 27, 2021