عزز نادي تشلسي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز رغم تعادله أمام ضيفه مانشستر يونايتد 1-1، في مباراة شهدت خطأ فادحا من الإيطالي جورجينيو وغيابا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد.

وفي قمة مباريات المرحلة الـ13 للمسابقة، تقدم يونايتد بهدف في الدقيقة 50 حمل توقيع جادون سانشو الذي استغل هفوة ساذجة من الإيطالي جورجينيو الذي سرعان ما صحح خطأه بإحرازه هدف التعادل لتشلسي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وحاول الفريق اللندني انتزاع النقاط الثلاث في الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليظل عاجزا عن تحقيق الفوز على يونايتد في مبارياتهما ببطولة الدوري منذ أكثر من 4 أعوام.

ورغم التعادل، ظل تشلسي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، متصدّرا في المسابقة برصيد 30 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي (حامل اللقب).

في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حصد انتصارا وحيدا في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

ويرجع آخر انتصار لتشلسي على يونايتد في المسابقة إلى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما فاز عليه 1-صفر على ملعب ستامفورد بريدج، الذي استضاف لقاء اليوم.

وسمح تعادل تشلسي بتقليص الفارق مع ملاحقيه، حيث يوجد مانشستر سيتي على بعد نقطة، في حين يحتل ليفربول المركز الثالث بفارق نقطتين عن المتصدر.