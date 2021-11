تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت بين فريقه باريس سان جيرمان وسانت إتيان في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وأثارت الإصابة مخاوف من غياب نيمار فترة طويلة.

وتعرض نيمار لالتواء في الكاحل أثناء اشتراكه مع لاعب "سانت إتيان" ماسون، واضطر للخروج محمولا في الدقيقة 85.

Omg Neymar ankle got twisted 🥺🥺Hope he is fine #Neymar #neymarjr #PSG pic.twitter.com/0M00hqlr5f

— Forty-Five🖤 (@fortyfive09ro) November 28, 2021