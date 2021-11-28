أول تهنئة لميسي لفوزه بالكرة الذهبية

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول تهنئة لتتويجه بجائزة الكرة الذهبية، غير أن التهنئة جاءت قبل أكثر من 24 ساعة من إعلان الفائز بالجائزة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم سهرة الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس التي ستحتضن حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

وقبل الحفل، استبق القائد السابق لمنتخب فرنسا باتريس إيفرا الحدث، ونشر عبر حسابه بموقع إنستغرام تهنئة لميسي، فقال "مبارك ليونيل ميسي على الفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى".

وجاءت التهئنة لتزيد من التكهنات بشأن حسم ميسي لسباق الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، وهو رقم قياسي.

يذكر أن إيفرا كان من بين المعارضين لمنح الكرة الذهبية لميسي، وقال في تصريحات تلفزيونية قبل أسابيع "لقد سئمت منحها لميسي، ماذا فعل في الموسم الماضي؟ نعم فاز بكوبا أميركا مع الأرجنتين ولكن ماذا فعل مع برشلونة؟".

وأضاف المدافع السابق لنادي مانسشتر يونايتد "في رأيي، هذه الكرة الذهبية يجب أن تمنح لكانتي أو جورجينيو، إنهما يستحقانها. لا أفهم لماذا يقول الناس عن جورجينيو إنه مجرد لاعب خط وسط، لقد فاز بكل شيء. في نظري سيكون ظلما إذا لم يفز بها".